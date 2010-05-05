ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Януковичу грозит импичмент за соглашение по Черноморскому флоту», в котором пишет - "бютовец" Григорий Омельченко предлагает создать временную следственную комиссия для проверки действий президента Виктора Януковича на признаки государственной измены. Преступление оппозиционер увидел в подписании российско-украинского соглашения по ЧФ…

http://delo.ua/vlast/politika/janukovichu-grozit-impichment-za-soglashenie-chernomorskomu-flotu-140091/

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Также «Дело» в материале «Украина и Россия поделили сборку самолетов семейства Ан» пишет – Россия и Украина договорились о разделе работ по самолетам Ан. Как заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров, основным сборщиком Ан-148 будет Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО), а удлиненную версию - Ан-158 - будет собирать АНТК им. Антонова в Украине…

http://delo.ua/biznes/rynki/ukrainskomu-aviapromu-ostavili-tolko-sborku-an-158-140088/

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«Дело» в материале «Рекордно быстро принятый бюджет Украины признали слишком оптимистичным» подает результаты собственного исследования, какие «сюрпризы» таит в себе бюджет Украины 2010 года…

http://delo.ua/mneniya/kommentarii/mnenie-chto-neset-v-sebe-bystro-prinjatyj-bjudzhet-ukrainy-140016/

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«Газета по-киевски» в материале «Американский Чернобыль» пишет – нефтяное пятно в Мексиканском заливе уже отчетливо видно из космоса. Одна ошибка человека убила целый регион планеты – в очередной раз…

http://mycityua.com/articles/world/2010/05/05/060342.html

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«Газета по-киевски» в материале «Греция: социализм с протянутой рукой» пишет - Евросоюз и МВФ решили выделить Греции 110 млрд евро, чтобы не допустить банкротства Афин. Этих денег 11-миллионной стране, привыкшей к сладкой жизни, должно хватить на полтора года…

http://mycityua.com/articles/world/2010/05/05/075433.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Янукович обошел Обаму и Бакиева» пишет – договор о продлении базирования флота в Крыму, потепление отношений с Россией с одной стороны и яично-шашечный скандал в Раде с другой прославили наших политиков…

http://www.segodnya.ua/news/14134128.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Россия для умных» пишет – чтобы зазвать иностранных специалистов, без которых не провести модернизацию, Россия готова решительно упростить миграционное законодательство…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/05/233346

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Издание «Ведомости» в материале «Ипотека нарасхват» пишет – в I квартале 2010 г. в России количество ипотечных сделок выросло вдвое, а в Москве доля ипотеки в общем числе сделок превысила докризисный уровень…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/05/233350

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Издание «Известия» в публикации «Нефть от друга Уго» пишет – свершилось: нефть из Венесуэлы дошла до Белоруссии. Таким образом, Минск продемонстрировал Москве, что может обходиться без российского сырья. Во сколько обошелся Белоруссии этот жест?..

http://www.izvestia.ru/economic/article3141475/

(УНИАН)