ГЛАВНОЕ на 5 мая (день)

Украина и Россия создадут совместную Комиссию по вопросам совместной эксплуатации Керчь-Еникальского судоходного канала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Брянске (РФ) после седьмого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии, сообщил, отвечая на вопрос УНИАН, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН.

«Неурегулированность границы на этом участке является проблемой для двух хозяйствующих субъектов: администраций порта Кавказ и Керчь, потому что при неразграниченной территории управление этими территориями является проблемой. В связи с этим мы договорились, что мы создаем морскую совместную комиссию на этом объекте», - сказал он.

По словам И.ЛЕВИТИНА, комиссия будет создана для того, «чтобы вместе планировать объем работы, вместе планировать инвестиции и определять лоцманские технологии на этом участке акватории». Как отметил он, кроме того, это важно для безопасности судоходства. «Это нужно для того, чтобы мы не допускали ошибок при судоходстве на неразграниченной территории», - отметил он.

Украина и Россия подписали план мероприятий по реализации концепции интеграции транспортных систем России и Украины на 2010-2013 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали вчера вечером в Брянске, после седьмого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО и министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН.

Документ касается вопросов развития и сотрудничества в области автотранспорта, железнодорожного, водного, воздушного транспорта.

В частности, среди наибольших проектов – продолжение реализации проекта строительства широкой колеи от Кошице до Вены, работа по наработке документов для обеспечения безопасности судоходства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

По словам К.ЕФИМЕНКО, проект широкой колеи до Вены позволит увеличить объемы грузопотока, которых проходит по территории Украины на 23 млн. тонн с нынешних 65-70 млн. тонн.

Два украинских судостроительных завода могут интегрироваться в Объединенную судостроительную корпорацию Российской Федерации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) РФ Роман ТРОЦЕНКО на встречи с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«В рамках работы с нашими украинскими коллегами мы рассматриваем вопрос по интеграции двух крупных украинских предприятий - «Заря-Машпроект», это очень сильный завод по производству судовых турбин, который может производить также газовые турбины, и феодосийского завода «Море» - большой завод по производству судов из легких сплавов, из алюминия. Оба - государственные предприятия Украины, они сейчас испытывают затруднения с загрузкой и при интеграции их в ОСК мы могли бы решить вопрос», - сказал Роман ТРОЦЕНКО.

В свою очередь, В.ПУТИН сказал, что «мы договаривались с партнерами, что эти вопросы будут проработаны». «Возьмите их под самый серьезный контроль. Да что - под контроль, надо принимать прямое участие в проработке этих вопросов по объединению предприятий там, где есть заинтересованность с обеих сторон», - поручил российский премьер Р.ТРОЦЕНКО.

Украина не в состоянии самостоятельно развивать отрасль авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя планы развития отношений с Россией в этой сфере.

«Совершенно очевидно, что мы не поднимем самостоятельно свой авиастроительный комплекс. У нас нет рынка такого. Даже самолет мы сами сделать не можем. Ну, предположим, найдем ресурсы и сделаем сами самолет, а где рынок для этого самолета?» – сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что авиастроение может быть рентабельным лишь в том случае, если есть рынок сбыта продукции.

«Вот если бы мы вышли на серийное производство, скажем, в 50-100 самолетов в год, и был бы для этого рынок, вот тогда мы могли бы сказать, что мы не только сохраним свое авиастроение, не только его разовьем, но и дадим ему перспективу. Этот рынок открывается только на уровне сотрудничества с Россией. И мы прямо говорим российским партнерам: вы без нас не выживете, нам тоже без вас очень трудно выжить. Поэтому давайте думать о том, как скооперироваться и на какой базе», – сказал премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что если мы вложим средства в модернизацию заводов, то Украина ничего не потеряет, а лишь получит новые модернизированные предприятия.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что в оценке действий правительства на сегодняшний день очень много спекулятивных заявлений, а политика правительства на самом деле заключается в том, чтобы найти ресурсы для модернизации с целью повышения конкурентоспособности и выхода на международные рынки.

Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, Украина будет приветствовать сотрудничество в авиастроении не только с Россией, но и с другими странами. «Мы будем заключать взаимовыгодные соглашения на интеграционной, на кооперационной, на любой основе ради решения одной глобальной задачи – модернизации нашей экономики», – подчеркнул он.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял постановление «Об определении и применении минимальной заработной платы в почасовом размере».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«Это норматив, который в большей степени защищает права наемных работников», - заметил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Кроме того, по его словам, Кабмин принял постановление, которым определяется порядок пересчета пенсий и социальной помощи инвалидам, детям-инвалидам и инвалидам с детства, начиная с 1 января 2010 года.

Правительство Греции подготовило проект законодательства, необходимый для получения помощи от Международного валютного фонда и стран-членов зоны евро.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Греции, текст которого передан агентству УНИАН.

Проект законодательства представляет собой трехлетнюю экономическую и финансовую программу, разработанную правительством Греции вместе с Еврокомиссией, Европейским центральным банком и МВФ.

Кроме того, законодательством предусмотрен ряд мероприятий, которые будут иметь немедленный эффект. Среди таких мероприятий – увеличения НДС на 2%, увеличение акцизов на нефть, табак и алкоголь, а также дальнейшее уменьшение зарплат и пенсий в публичном и частном секторах.

В сообщении отмечается, что эта трехлетняя программа является необходимой предпосылкой для получения Грецией на протяжении последующих трех лет финансовой помощи в сумме 110 млрд. евро, из которых 30 млрд. евро предоставит МВФ, 80 млрд. евро – страны-члены зоны евро в виде двусторонних кредитов.

В сообщении также отмечается, что правительство надеется достичь дефицита бюджета на уровне менее, чем 3% ВВП в 2014 году.

(УНИАН)