Сверхдоходы реализаторов лекарств несправедливы

В Счетной палате заявляют о сверхдоходах реализаторов медицинских товаров, которые, имея необоснованные налоговые льготы, продают лекарства с наценкой 150-300%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Счетной палаты, проверка, которую провело ведомство, установила, что применение льготного режима обложения налогом на добавленную стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения не обеспечило сдерживания роста цен и не способствовало развитию отечественного производства. Как следствие, за три последних года зарегистрировано лекарств иностранного происхождения почти в 50 раз больше, чем отечественных. В то же время изношенность основных фондов отечественных производителей превышает 50%.

В Счетной палате констатируют, что отечественными льготами фактически поддерживаются иностранные производители, а также импортеры и торговые предприятия, ввозящие и продающие зарубежную продукцию, что приводит к потерям доходной части государственного бюджета.

За эти три года в Украину было ввезено медицинской продукции на 53,6 млрд. грн., а экспортировано за ее пределы лекарств и медицинских приборов на 2,5 млрд. грн. По расчетам специалистов Счетной палаты, на протяжении 2007-2009 гг. бюджет недополучил почти 20 млрд. грн.

Льготное налогообложение не делает медицинскую продукцию доступной для населения, отмечают в Счетной палате. Как объясняют специалисты, если торговая наценка на лекарства, цены на которые подлежат государственному регулированию, должна быть не выше 37%, то большинство аптек продавали их с наценками 150-200%, а в некоторых случаях и свыше 300%. В то же время в среднем 14% семей Украины, нуждающиеся в медицинской помощи, были не в состоянии приобрести медикаменты из-за их слишком высокой стоимости.

Также, как выяснилось в результате проверки, Государственная налоговая администрация Украины не в полном объеме выполняла свои полномочия по внедрению налоговой отчетности, учета налогоплательщиков и контроля за правомерностью получения льгот по НДС на медицинские товары. Вопреки Бюджетному кодексу она не организовала представление Верховной Раде, Кабинету Министров, Счетной палате и Министерству финансов достоверной отчетности о фактических суммах недопоступлений (потерь) доходов бюджета в результате льготного налогообложения, отмечают в Счетной палате.

Как заявил председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО, на протяжении последних 10 лет от действия льготного налогообложения государство ежегодно теряет 2-5 млрд. грн., и при этом обостряются проблемы, ради решения которых вводились льготы: с одной стороны, они не стали сдерживающим фактором для цен, а с другой – уничтожается отечественная фармацевтическая отрасль.

Аудиторы отметили, что налоговые преференции вводились без определения их социально-экономической цели и без установления четкого порядка их предоставления. Также не урегулирован порядок использования средств, которые в результате льгот остаются у субъектов хозяйствования.