Турция заинтересована в зоне свободной торговли с Украиной

Турция заинтересована в создании зоны свободной торговли с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Турции Ахмет ДАВУТОГЛУ на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Украины Константином ГРИЩЕНКО, отвечая на вопрос, когда будет создана зона свободной торговли с Украиной.

А.ДАВУТОГЛУ сообщил, что обсуждал этот вопрос сегодня на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Мы думаем, что в ближайшее время мы предпримем важные шаги на этом пути, мы готовы предпринять любые шаги для полной экономической интеграции с Украиной”, - заверил А.ДАВУТОГЛУ.