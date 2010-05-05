Турция заинтересована в зоне свободной торговли с Украиной
18:38, 05 мая 2010Разное
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Заявил глава МИД
Турция заинтересована в создании зоны свободной торговли с Украиной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Турции Ахмет ДАВУТОГЛУ на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Украины Константином ГРИЩЕНКО, отвечая на вопрос, когда будет создана зона свободной торговли с Украиной.
А.ДАВУТОГЛУ сообщил, что обсуждал этот вопрос сегодня на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
“Мы думаем, что в ближайшее время мы предпримем важные шаги на этом пути, мы готовы предпринять любые шаги для полной экономической интеграции с Украиной”, - заверил А.ДАВУТОГЛУ.
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