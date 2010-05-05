Анонс на 6 мая

Пресс-конференция на тему: «Рейдерский захват придомовых территорий новостроек в Дарницком районе Киева». Участники: председатель ОСМД «Позняки-комфорт» Оксана Тихонович, комендант дома по улице Драгоманова, 6 и Петр Коцюруба. Также приглашены представители Дарницкой РГА, министерства по вопросам ЖКХ.

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Пресс-конференция на тему: «Кто выигрывает от объединения «Нефтегаза» с «Газпромом»?. Участники: эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко и независимый украинский эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут.

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Пресс-конференция, посвященная, арестованным 27 марта 2007 года в Венесуэле украинским морякам. Участники: Наталья Устименко, дочь капитана корабля «Би Атлантик»; Галина и Яна Датченко, жена и дочь помощника капитана Юрия Датченко, представитель от общественной организации по защите моряков. В ходе пресс-конференции планируется (посредством спутниковой связи) прямое включение из карцера Венесуэльской федеральной тюрьмы. Журналисты смогут непосредственно пообщаться с Юрием Датченко и Владимиром Устименко.

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Состоится заседание Оппозиционного правительства при участии лидера объединенной демократической оппозиции Юлии Тимошенко. Заседание Оппозиционного правительства будет посвящено анализу Закона Украины о Государственном бюджете на 2010 год.

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