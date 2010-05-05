Курс НБУ на 06.05.10

Официальный курс НБУ на 06.05.10100 USD – 792.5900 (5 мая – 792.5900)100 EUR – 1024.3433 (5 мая – 1055.3336)10 RUR – 2.6703 (5 мая – 2.7187)Учетные курсы банковских металлов на 06.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-92891.55 (30 апреля-92733.03) 961 XAG 10 Серебро-1397.34 (30 апреля-1438.55) 962XPT10Платина-131966.24(30 апреля-136404.74) 964XPD10Палладий-40422.09 (30 апреля-43275.41)

Официальный курс НБУ на 06.05.10 100 USD – 792.5900 (5 мая – 792.5900) 100 EUR – 1024.3433 (5 мая – 1055.3336) 10 RUR – 2.6703 (5 мая – 2.7187) Учетные курсы банковских металлов на 06.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-92891.55 (30 апреля-92733.03) 961 XAG 10 Серебро-1397.34 (30 апреля-1438.55) 962XPT10Платина-131966.24(30 апреля-136404.74) 964XPD10Палладий-40422.09 (30 апреля-43275.41)

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