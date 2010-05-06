Демонстранты разгромили магазины в Салониках на севере Греции.

Манифестанты громили банки и поджигали мусорные баки, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Полиция применила слезоточивый газ, разогнав не только нападавших, но и часть многотысячной демонстрации. Задержано около 30 человек.

Ранее в Афинах бунтующая молодежь подожгла ряд зданий. В огне погибли три человека.

Многотысячные демонстрации идут по всей стране в знак протеста против планов правительства резко сократить госрасходы в обмен на кредитную поддержку Евросоюза.