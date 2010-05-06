Демонстранты разгромили магазины в Салониках
09:00, 06 мая 2010Разное
0
Полиция применила слезоточивый газ
Демонстранты разгромили магазины в Салониках на севере Греции.
Манифестанты громили банки и поджигали мусорные баки, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Полиция применила слезоточивый газ, разогнав не только нападавших, но и часть многотысячной демонстрации. Задержано около 30 человек.
Ранее в Афинах бунтующая молодежь подожгла ряд зданий. В огне погибли три человека.
Многотысячные демонстрации идут по всей стране в знак протеста против планов правительства резко сократить госрасходы в обмен на кредитную поддержку Евросоюза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter