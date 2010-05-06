ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «В Европе паника: курс евро может упасть ниже 1,2 доллара», в котором пишет - менее 1,3 доллара за евро - таковы результаты вчерашних валютных торгов.

Паника на европейских рынках вызвала рост доллара и падение нефти. Инвесторы готовятся к курсу 1,2 доллара за евро…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/v-evrope-kurs-evro-mozhet-upast-nizhe-1-dollara-140169/

* * *

Также «Дело» в материале «Евросоюз станет причиной худшего кризиса столетия» пишет – возможно, то, что происходило в мировой экономике последнее время - это еще цветочки. Худшее может быть впереди, говорят эксперты…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/evrosojuz-stanet-prichinoj-hudshego-krizisa-stoletija-140155/

* * *

«Дело» в материале «Российские военные отбили свой танкер у сомалийских пиратов» пишет – военные моряки с большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников" освободили захваченный пиратами российский танкер "Московский университет": россияне не пострадали, пираты задержаны…

http://delo.ua/vlast/mezdynarodnaya-politika/rossijskie-voennye-otbili-svoj-tanker-u-somalijskih-140168/

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Скоростной трамвай опять пообещали ко Дню Киева» пишет – в мае прошлого года его запустить не успели. Нынешний срок более реальный: как убедилась «Газета...», работы на первом отрезке подходят к концу…

http://mycityua.com/articles/city/2010/05/06/052835.html

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Стихийная рыба пиву не товарищ» пишет - на рынках и в переходах столицы активизировалась торговля таранкой к пиву, весна все-таки, тепло, самое время для пенной прохлады. Но в городе ходят слухи, что рыбка эта – из Киевского водохранилища, да и торговать ею предпочитают на выходных, когда больший спрос и меньший контроль…

http://mycityua.com/articles/city/2010/05/06/043846.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «На выпускной детям в Киеве предлагают вертолеты» пишет – до выпускных вечеров осталось чуть более трех недель, но у родителей уже начинается головная боль. В ателье и у дорогих дизайнеров заказывают платья и костюмы, ищут рестораны. Издание выясняло, где, что и почем…

http://www.segodnya.ua/news/14134492.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Вместо фантастики» пишет – космическая корпорация «Энергия» с разрешения американского суда оплатит текущую деятельность подавшего на банкротство консорциума Sea Launch. Речь может пойти и о выкупе компании…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/06/233517

* * *

Издание «Ведомости» в материале «Опять в очередь» пишет – год назад автомобильные дилеры не знали, как распродать стоки, а теперь - где взять машины, которые готовы оплатить покупатели. В автосалонах нет большинства популярных моделей…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/06/233519

* * *

Издание «Известия» в публикации «Труба в обход проливов» пишет -

Россия и Турция могут запретить транспортировку нефти по Черному морю. Россия предлагает очистить Босфор и Дарданеллы от нефтяных танкеров. Все "черное золото" пойдет по трубам, причем управлять двумя строящимися трубопроводами - Бургас-Александруполис и Самсун-Джейхан - должна одна компания. 11-12 мая этот вопрос поднимут президенты России и Турции…

http://www.izvestia.ru/economic/article3141557/

(УНИАН)