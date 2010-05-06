Сегодня в Великобритании выборы в парламент

Британские инвесторы ставят на победу консерваторов в ходе проходящих сегодня выборах в нижнюю палату британского парламента, пишет k2kapital.

Они, по-видимому, полагают, что тории удастся сформировать "сильное" правительство, несмотря на то, что опросы указывают на то, что ни одна из партий не получит решающего большинства депутатских мест.

О предпочтениях инвесторов, по мнению издания, свидетельствует значительный рост интереса инвесторов к британским гособлигациям. "Несмотря на политическую неопределенность, инвесторы рассматривают Британию как желанное прибежище вдали от штормов, терзающих еврозону. Все более укрепляется мнение о том, что Дэвид Камерон получит серьезный мандат на то, чтобы сократить бюджетный дефицит страны, составляющий 163 млрд фунтов", - пишет газета.

"Хотя бюджетный дефицит Британии превышает 11% - это больше, чем в Греции – инвесторы, похоже, верят, что сильное правительство справится с этой проблемой", - отмечает FT.