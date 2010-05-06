ГЛАВНОЕ на 6 мая (день)

Хроника дня

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Промышленность

АвтоКрАЗ остановит главный конвейер на праздники

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавской обл.) остановит главный производственный конвейер с 1 по 11 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора предприятия Николай ПАСКЕВИЧ.

«С 1 по 11 будем стоять. С 11 мая приступим к работе. В неделю будем работать по 3 дня», - сказал Н.ПАСКЕВИЧ.

По его словам, основной причиной остановки главной производственной линии предприятия, кроме праздничных дней, на которые приходится перерыв в работе, является нехватка комплектующих для производства автомобилей.

Финансы

Курс евро в Украине может снизиться до 9,50-9,60 грн./евро

В ближайшей перспективе евро в мире не имеет тенденций к укреплению, до конца года курс европейской валюты в Украине может снизиться до 9,50-9,60 грн./евро. Такое мнение УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB» Николай ИВЧЕНКО.

По его словам, курс евро падает в мире из-за проблем в Греции. «За последние три дня евро упало в мире на 3,6% - до 1,2865 долл./евро», - отметил он. Н.ИВЧЕНКО также сообщил, что ключевой датой по динамике евро будет 19 мая, когда Греция должна будет выплатить 50 млрд. евро по внешним долгам. Если до этого времени Греции не будет предоставлена финансовая помощь от Европейского Союза и Международного валютного фонда, то она вынуждена будет пойти на дефолт. «Однако, скорее всего, Греция получит помощь от ЕС и МВФ», - считает Н.ИВЧЕНКО.

По мнению эксперта, в таком случае евро остановит резкое падение, однако роста курса европейской валюты не будет. В то же время возникнет вопрос долгосрочного прогноза по курсу евро, поскольку, предоставляя Греции финансовую помощь, МВФ будет контролировать проведение реформ в стране, в частности по снижению дефицита бюджета. Многие эксперты и спекулянты сомневаются, что Греция сумеет в ближайшие 2-3 года, на сколько рассчитана программа помощи, провести данные реформы, поэтому продают евро.

Кроме того, как рассказал Н.ИВЧЕНКО, возможно, что в ближайшее время с подобными проблемами столкнется Португалия и также вынуждена будет обращаться за помощью, что также не будет способствовать укреплению европейской валюты. Поэтому позитивных тенденций в долгосрочной перспективе по укреплению евро нет. К концу года евро может подешеветь до 1,2 долл./евро, в Украине – до 9,50-9,60 грн./евро, отметил эксперт.

Агро

МинАП определил перечень и цены на сельхозтехнику

Министерство аграрной политики Украины определило перечень и предельные цены на сельскохозяйственную технику и оборудование, поставки которой осуществляются в соответствии с программами государственной поддержки за счет средств Государственного бюджета в 2010 году. Перечень опубликован на официальном сайте министерства.

В перечне 33 предприятия, среди которых: ОАО «Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе», ГП ПО “Южный машиностроительный завод им. О.М. Макарова”, ООО «Украгрокомсильмаш», ООО «Укравтозапчастина», ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод», ООО «ПТК «Белоцерковский комбайно-тракторный завод», ОАО «Красная Звезда», ОАО «Брацлав», ОАО «Уманьферммаш» (ООО «Агроресурс»), ООО ПП «Агро-союз» и другие.

Что же касается цен, то, для примера, на «Харьковском тракторном заводе» они следующие: трактора ХТЗ-150К-09 – 381,150 тыс. грн.; трактора ХТЗ-16331-03 – 516,3 тыс. грн. На “Южном машиностроительном заводе” трактора ЮМЗ-8244.2М стоят 225 тыс. грн. «Украгрокомсильмаш» поставляет трактора ТЯ-200-02.01 за 705,633 тыс. грн. Зерноуборочные комбайны Енисей КЗС-950 (жатка, измельчитель) «Белоцерковского комбайно-тракторного завода» стоят 795,185 тыс. грн. Кукурузоуборочные машины КМС-8-12 «Херсонского машиностроительного завода» будут поставлять по цене 125,4 тыс. грн.

Госпотребстандарт забраковал треть проверенной рыбы

Специалисты Госпотребстандарта Украины на протяжении первого квартала текущего года во время производства и хранения продукции проверили 125,06 туб (1 туба – 1 тыс. условных банок консервов, вес одной условной банки составляет около 350 г) консервов и 33 т 800 кг другой рыбной и морепродукции (мороженой рыбы, рыбы холодного копчения, соленой рыбы, презервов, консервов) на общую сумму свыше 996 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, несоответствие нормативной документации зафиксировано в 0,40 туб и 27 т 94 кг продукции на сумму свыше 332 тыс. грн., что составляет 33% проверенной продукции.

В целом было проверено 37 предприятий рыбоперерабатывающей отрасли, и нарушения установлены на 29 из них.

Продукция не отвечала требованиям нормативной документации из-за нарушения по физико-химическим, микробиологическим и органолептическим показателям, из-за выпуска и реализации продукции без сертификатов соответствия, отсутствия контроля и нарушения периодичности проверок, отсутствия аттестации производства, несоответствия требованиям по маркировке, упаковке и т.д.

Основными причинами выпуска некачественной продукции были низкое качество сырья, неудовлетворительный контроль и хранение, неудовлетворительный санитарный контроль на производстве, отсутствие собственных производственных лабораторий на предприятиях и др.

На протяжении первого квартала территориальные органы Госпотребстандарта Украины 12 предприятиям запретили реализовывать 16 партий продукции, на 21 предприятии запретили реализацию всей продукции, а 29 предприятиям были выданы предписания об устранении нарушений. Применено 50 штрафов на общую сумму 42 тыс. 360 грн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 5 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,06 грн./евро, продажи – на 1,4% - до 10,27 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,12 грн./евро, по продаже – в пределах 10,14-10,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 5 мая понизился на 0,7% и сегодня составляет 0,2603 грн./рубль, продажи – 0,6% - до 0,2686 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2570-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2630-0,2720 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,08 грн./евро, продажи – на 1,5% - до 10,22 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,058-10,12 грн./евро, по продаже – в пределах 10,14-10,38 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,8% по сравнению с 5 мая и сегодня составляет 0,2611 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2692 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2800 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 6 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,243433 к российскому рублю – 0,26703.