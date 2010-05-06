Кабмин назначил Марухно заместителем министра экономики

Вместо Витренко

Кабинет министров Украины назначил Василия МАРУХНО заместителем министра экономики. Как сообщил УНИАН источник в правительстве, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 5 мая. Источник уточнил, что В.МАРУХНО занял должность, которую занимал Юрий ВИТРЕНКО, уволенный по собственному желанию 28 апреля т.г. ***Василий Александрович МАРУХНО до назначения на должность замминистра экономики возглавлял Департамент административно-хозяйственной деятельности Минэкономики. Ранее работал начальником Департамента тылового обеспечения Министерства внутренних дел.

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