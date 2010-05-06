Кабмин назначил Марухно заместителем министра экономики
15:33, 06 мая 2010Разное
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Вместо Витренко
Кабинет министров Украины назначил Василия МАРУХНО заместителем министра экономики.
Как сообщил УНИАН источник в правительстве, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 5 мая.
Источник уточнил, что В.МАРУХНО занял должность, которую занимал Юрий ВИТРЕНКО, уволенный по собственному желанию 28 апреля т.г.
***Василий Александрович МАРУХНО до назначения на должность замминистра экономики возглавлял Департамент административно-хозяйственной деятельности Минэкономики. Ранее работал начальником Департамента тылового обеспечения Министерства внутренних дел.
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