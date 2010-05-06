Турция предложила Украине отменить визовый режим

Турция предложила Украине полностью отменить визовый режим.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Ахмет ДАВУТОГЛУ на встрече с председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ в Симферополе, сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

Он также отметил, что Турция придает Крыму очень большое значение и готова оказывать содействие в экономическом развитии.

А.ДАВУТОГЛУ заявил, что руководство страны намерено вывести на более высокий уровень дипломатические отношения с Украиной, в частности с АРК.

«Мы хотим открыть в Симферополе вместо почетного консульства Генеральное консульство», - сказал А. ДАВУТОГЛУ.

Он сообщил также, что на переговорах в Киеве вчера было принято решение организовать паромную переправу между Ялтой и турецким городом Синоп, а также начать переговоры о формировании турецко-украинской зоны свободной торговли.

Председатель Совмина заявил, что Крым, со своей стороны, заинтересован в притоке инвестиций из Турции.