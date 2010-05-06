Главное на 6 мая (вечер)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость расширения и активизации сотрудничества Украины и России в энергетической отрасли, но не на принципах объединения НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Енакиево, комментируя, в частности, инициативу главы правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА относительно объединения «Газпрома» и «Нафтогаза».

«Прежде всего, это был неожиданный экспромт. Но это не значит, что этот вопрос будет рассматриваться Украиной и решаться», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время Президент Украины отметил, что вариантов сотрудничества «Нафтогаза» и «Газпрома», в частности, и двух стран в энергетической сфере есть много.

«Это большой вопрос, который лежит, прежде всего, в плоскости экономики. Что касается политики, мы считаем, что наша главная политика – это защита национальных интересов», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В Украине на сегодняшний день наблюдается тенденция к уменьшению рождаемости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на министра Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Так, если в первом квартале 2008 года в Украине родилось более 118 тысяч младенцев, за такой же период 2009 года было зарегистрировано 105 тысяч рождений, то в течение января-марта 2010 года в Украине было зарегистрировано лишь 101,4 тысячи рождений, отметил министр.

Вместе с тем наблюдается тенденция и к уменьшению количества умерших граждан. За первый квартал 2010 года в Украине умерли почти 153 тысячи человек. Для сравнения, за такой же период 2008 года в Украине умерли более 207 тысяч человек, 2009 года – более 160 тысяч.

Что касается рождаемости, то на этот счет всеукраинской рекорд установлен на Закарпатье, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ. В частности, по его словам, в первом квартале 2010 года в Закарпатской области зафиксирован рекордный показатель превышения рождаемости над смертностью.

Так, в течение января-марта текущего года количество регистраций рождения в регионе превысило количество регистраций смерти на 12%. Такой показатель в Украине фиксируется впервые с начала 90-х годов прошлого века, подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.

По словам министра юстиции, Закарпатская область, где традиционно фиксируется самое лучшее соотношение количества зарегистрированных браков к количеству разводов, является традиционным лидером в Украине по показателям рождаемости.

При этом, в среднем, по Украине количество зарегистрированных с начала года смертей превышало количество рождений почти на 36%.

Кроме Закарпатья, единственным регионом, где рождаемость превысила смертность, является Киев. Так, с начала 2010 года в столице было зарегистрировано рождений почти на 6% больше, чем смертей.

Кроме того, в Ривненской области смертность превысила рождаемость на 1%.

Наихудшее соотношение количества зарегистрированных смертей к количеству рождений с начала 2010 года было зарегистрировано в Сумской области - 117%. В Луганской области количество умерших превысило количество новорожденных на 104%, в Полтавской области - на 95%, в Донецкой области – на 94%, в Запорожской области - на 88%, в Черкасской области - на 86%, в Харьковской области - на 83%, в Хмельницкой области - на 62%, в Днепропетровской области - на 56%, в Одесской области - на 40%, в Черниговской области - на 30%.

Оппозиционное правительство прогнозирует дефицит Государственного бюджета в 170-200 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время заседания оппозиционного правительства его министр финансов Андрей СЕНЧЕНКО.

«Что больше всего беспокоит в бюджете – это его нереалистичность. Потому что те цифры, которые презентуются, цифры дефицита бюджета, слегка превышающие 5%, на самом деле более чем в три раза отличаются от реальных цифры», - подчеркнул А.СЕНЧЕНКО.

Он отметил, что реальный дефицит Госбюджета достигает 170 млрд. грн., если не учитывать объем государственных гарантий. Учитывая этот показатель, объем дефицита Госбюджета может достичь 200 млрд. грн.

А.СЕНЧЕНКО отметил, что для покрытия дефицита бюджета правительство использует денежную эмиссию.

При этом он отметил, что применение этого механизма в небывалых масштабах правительство продемонстрировало в первом квартале этого года, когда объем заимствований превысил в три раза объем заимствований в самые тяжелые периоды экономического кризиса.

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает сокращение в I квартале количества платежных карточек.

Согласно информации, обнародованной на сайте НБУ, в январе-марте т.г. общее количество эмитированных банками в Украине платежных карточек, срок действия которых еще не закончился, сократилось на 0,6% - до 44,201 млн. штук. При этом, количество карточек, по которым за указанный период была осуществлена хотя бы одна операция, сократилось на 1% - до 28,834 млн. штук.

По данным НБУ, сумма операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, составила 92,850 млрд. грн., из которых более 93% - получение наличных.

Количество банкоматов в Украине за 1-й квартал т.г. также сократилось на 633 штуки – до 28 305 банкоматов.

По данным НБУ, 146 украинских банков являются членами карточных платежных систем.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает насущную необходимость усовершенствования земельного законодательства в Украине, в частности, в части продажи земли, в том числе сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с ветеранами, которая состоялась в г. Горловке Донецкой области.

По словам Президента, имеются проблемы в земельных отношениях, из-за которых, в частности, пострадали многие украинские граждане, есть несовершенство и неурегулированность этих отношений на законодательном уровне.

В.ЯНУКОВИЧ в связи с этим поставил вопрос о необходимости принятия или внесения изменений в законы, касающиеся этой сферы, в частности, Земельного кодекса.

«Больше 50% людей, получивших земельные паи, фактически попали в ловушки разных дельцов-махинаторов и, буду говорить без прямо – аферистов. Это связано с несовершенством законодательства», - заметил глава государства и добавил, что в особенном внимании в этой сфере нуждается вопрос о продаже, аренде и использовании земель сельскохозяйственного назначения, а также земель и расположенных на них объектов, которые высвободились вследствие реформирования и сокращения Вооруженных Сил Украины.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, урегулирование этих вопросов должно быть направлено, в первую очередь, на защиту интересов владельцев земли.

Российская Федерация в первом полугодии 2010 г. возобновит инспектирование украинских мясомолочных предприятий.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики Украины, такая договоренность была достигнута в ходе шестого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Российское и украинское аграрные министерства провели в рамках подготовки к заседанию большую работу, что позволило достичь в рамках заседания договоренностей относительно возобновления в первом полугодии 2010 г. инспектирования украинских мясомолочных предприятий», - говорится в сообщении министерства.

Также участники переговоров договорились сосредоточиться на реализации комплекса мер, которые позволят до конца 2010 г. достичь докризисных объемов двусторонней торговли – 39-40 млрд. долл., определить перечень инфраструктурных проектов для совместной реализации. «Сегодня существует необходимость возобновить весь комплекс торгово-экономических связей в аграрной сфере между нашими странами, в частности, решить вопрос поставок на российский рынок украинской мясомолочной продукции и сахара», - отметил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Также стороны договорились содействовать российским компаниям в инвестировании в инфраструктуру зернового рынка Украины и приступить к разработке и согласованию прогнозных балансов спроса и предложения по основным видам сельскохозяйственной продукции, включая объем взаимных поставок, и на основании балансов рассмотреть в ноябре 2010 г. возможность поставок свекловичного сахара с 2011 г. на территорию РФ.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 6 мая, снизился на 4,35% – до 948,79 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 233 млн. 937 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 3,69% – до 2318,43 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 75 млн. 670 тыс. грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9170/7,9260 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9195/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9230/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2616/0,2619 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2617/0,2619 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2620/0,2621 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,2101 рублей за доллар (+0,4501).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2740/1,2855 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1115/10,1295 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1295/10,1410 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,1155/10,1230 грн./евро.

(УНИАН)