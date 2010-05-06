Курс НБУ на 07.05.10

Официальный курс НБУ на 07.05.10100 USD – 792.5900 (6 мая – 792.5900)100 EUR – 1008.7293 (6 мая – 1024.3433)10 RUR – 2.6161 (6 мая – 2.6703)Учетные курсы банковских металлов на 07.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-93367.10 (6 мая-92891.55)961 XAG 10 Серебро-1402.09 (6 мая-1397.34) 962XPT10Платина-132045.49(6 мая-131966.24) 964XPD10Палладий-40184.31 (6 мая-40422.09)

Официальный курс НБУ на 07.05.10 100 USD – 792.5900 (6 мая – 792.5900) 100 EUR – 1008.7293 (6 мая – 1024.3433) 10 RUR – 2.6161 (6 мая – 2.6703) Учетные курсы банковских металлов на 07.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-93367.10 (6 мая-92891.55) 961 XAG 10 Серебро-1402.09 (6 мая-1397.34) 962XPT10Платина-132045.49(6 мая-131966.24) 964XPD10Палладий-40184.31 (6 мая-40422.09)

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