Анонс на 7 мая

Пресс-конференция на тему: «ГМО: как и с чем его едят. ГМО в Украине: состояние, последствия и будущее». Участники: профессор кафедры гигиены питания Национального медицинского университета им. Богомольца Игнат Матасар; начальник лаборатории молекулярно-генетических исследований ГП «Укрметртестстандарт» Руслан Голубец.

***

Пресс-конференция на тему: «Судебное обжалование и денонсация соглашений по Черноморскому Флоту. Юридические возможности». Участники: генеральный директор «Украинской юридической компании», адвокат Олег Мусиенко; председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут.

***

Пресс-конференция на тему: «Чем угрожает украинскому финансовому рынку резкое падение евро?». Приглашены: Валерий Новицкий, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ; Олег Соскин, директор Института трансформации общества; Борис Кушнирук.

***

Будет работать прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии заместителей министра труда и социальной политики. Телефон „гарячей линии” - 254-05-65. В 13-40 состоится брифинг министра труда и социальной политики Украины Василия Надраги для СМИ.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.