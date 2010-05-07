ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Рейтинг самых опасных продуктов питания», в котором пишет - специалисты Института экогигиены и токсикологии, Национальной медакадемии, Украинского НИИ питания и нескольких частных медицинских центров составили рейтинг самых опасных продуктов, употребляемых человечеством…

http://delo.ua/biznes/rynki/rejting-samyh-opasnyh-produktov-pitanija-140186/

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Также «Дело» в материале «Кто из президентов отказался приехать на парад в Москву» пишет – в отличие от празднования 60-летия Победы, в этом году парад в Москве будет принимать меньше глав государств. Среди них - три президента СНГ и Барак Обама…

http://delo.ua/vlast/mezdynarodnaya-politika/kto-iz-prezidentov-priehat-na-parad-moskvu-140203/

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«Дело» в материале «Россия с признанием Абхазии загнала Януковича в правовую ловушку» пишет – после признания Януковичем Абхазии и Южной Осетии новая власть Украины может восприниматься как такая, которая не признает международное право…

http://delo.ua/vlast/mezdynarodnaya-politika/rossija-s-priznaniem-zagnala-janukovicha-v-pravovuju-140184/?rb

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«Газета по-киевски» в материале «Импортному мясу сказали нет» пишет – в этом году дешевого и некачественного импортного мяса на прилавках станет заметно меньше. Но платить за отечественный продукт, вероятно, придется дороже…

http://mycityua.com/articles/country/2010/05/07/055048.html

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«Газета по-киевски» в материале «Отдай квартиру за долги» пишет - те, кто принципиально не платит за коммунальные услуги, могут остаться без квартиры. ЖЭКи все чаще подают исковые заявления в суды…

http://mycityua.com/articles/city/2010/05/07/052825.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевлян учат объезжать пробки за деньги» пишет – в мае в столице начинают работать курсы... «Как объехать пробки». Их организаторы говорят, что, мол, делают это для того, чтобы люди летом, когда машин мало, потренировались, а уже осенью использовали знания на практике. За три часа лекции попросят 60 гривень…

http://www.segodnya.ua/news/14134744.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Бюджет-2010: "сАЗАРничали" по-тимошенковски?» пишет - Кабмин зафиксировал рост доходов основного фонда сводного бюджета почти на треть, что говорит либо об ожидании высокой инфляции, либо о чрезмерном оптимизме в плане оживления экономики...

http://economics.unian.net/rus/detail/45637

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Евро упал до минимума. Подняться будет нереально?» пишет – Греция на грани дефолта. Скорее всего, страна получит помощь от ЕС и МВФ. Это остановит резкое падение евро, но роста курса европейской валюты не будет. Кроме того, на очереди финансовые проблемы Португалии…

http://economics.unian.net/rus/detail/45690

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Dow Jones установил рекорд падения» пишет – вчерашние торги на Уолл-стрит, несомненно, войдут в учебники истории под названием очередного черного четверга: за несколько минут индекс Dow Jones рухнул почти на 1000 пунктов, индекс S&P 500 потерял сразу 8,6%. Однако на этот раз причинами самого значительного дневного обвала могли стать сломанные компьютеры или ошибка трейдера…

http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2010/05/07/1010094

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Издание «Ведомости» в материале «Безбедная Россия» пишет – это произошло за счет повышения пенсий и зарплат бюджетникам, средний же класс в кризисный год только потерял…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/07/233663

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Издание «Известия» в публикации «Украинская формула газа» пишет -

российско-украинские отношения в последнее время развиваются по восходящей. Газ для Украины стал дешевле почти на треть, зато Черноморский флот останется в Севастополе как минимум до 2042 года. Но Москва и Киев продолжают обмениваться новыми предложениями…

http://www.izvestia.ru/economic/article3141621/

(УНИАН)