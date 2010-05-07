Киев утвердит новую программу размещения МАФов

На ближайшей сессии Киевсовета будет утверждаться новая программа размещения в столице малых архитектурных форм (МАФов).

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии профильного заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валерия МИРОНОВА.

«На сегодняшний день разрабатывается новая программа установки малых архитектурных форм в пределах столицы, которая будет утверждена уже на ближайшей сессии Киевсовета. Наша цель – улучшить внешний вид столицы, не создавая дополнительных трудностей для предпринимателей города», - сказал заммэра.

По словам В.МИРОНОВА, за основу разработки новой программы взяты существующие нормы и порядок размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности.

По его мнению, новая систематизированная процедура получения разрешений на размещение торговых киосков удовлетворит представителей малого бизнеса.

«Мы ведем переговоры с крупнейшими ассоциациями торговцев. И все нововведения в разработке данной программы внесены при их непосредственном участии, с учетом их предложений и интересов», - отметил В.МИРОНОВА.

Он заверил, что после внедрения комплексной схемы размещения малых архитектурных форм все, кто ранее легально получил документы на установку киосков, без проблем получат разрешение нового образца.

«Согласно новой схеме, процедура получения соответствующего разрешения станет дешевле и даст предпринимателям гарантии долговременно и цивилизовано вести свой бизнес», - сказал представитель городской власти.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2010 г. мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что в Киеве введен мораторий на установление малых архитектурных форм, однако его никто не выполняет.

20 апреля столичные предприниматели - владельцы МАФов просили городскую власть передать районным госадминистрациям и советам право выдавать разрешения на установление киосков.

Ситуацию с МАФами, которая сложилась в Киеве на сегодняшний день, предприниматели считают уничтожением малого и среднего бизнеса.

Они настаивали на установлении честных “правил игры” при получении разрешений на размещение МАФов, в частности создании прозрачной системы оформления соответствующих документов.

“Фактически киевская власть отдала властные полномочия нескольким коммерческим структурам, хотя эти коммерческие структуры являются коммунальными предприятия – это КП “Киевское инвестиционное агентство” (КИА) и КП “Благоустройство”... Фактически они используются для выкачивания средств из предпринимателей. Мы считаем целесообразным вернуть полномочия районным советам, районным администрациям, которые ближе к предпринимателям, которые лучше знают ситуацию в районах, чтобы каким-то образом предотвратить монополизацию этого рынка”, – заявил юрисконсульт ОО “Гражданский Корпус” Виктор КОБЫЛЯНСКИЙ.

Он отметил, что на сегодняшний день в столице происходит массовый демонтаж киосков предпринимателей, среди которых значительная часть тех, чьи документы сейчас находятся на переоформлении, и эта процедура заторможена из-за бездеятельности чиновников – “искусственно затягивается оформление документации”. В результате, по словам В.КОБЫЛЯНСКОГО, фактически сегодня происходит незаконная конфискация имущества предпринимателей, а не благоустройство города при демонтаже временных сооружений.