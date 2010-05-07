ГЛАВНОЕ на 7 мая (день)

Экономические новости

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Экономика

В Украине цены производителей промпродукции в апреле выросли на 3%

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в апреле 2010 года по сравнению с мартом 2010 года (показатель к предыдущему месяцу) составил 3%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – 10,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Финансы

Международные валютные резервы НБУ увеличились до 26,4 млрд. долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины в апреле текущего года увеличились на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Агро

Надзор за качеством молока и молочных продуктов усилят

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал изменения к Закону "О молоке и молочных продуктах" относительно безопасности и качества молочных продуктов.

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно закону, молоко, молочное сырье и молочные продукты, которые производятся в Украине и ввозятся на таможенную территорию Украины, должны отвечать показателям безопасности и качества для пищевых продуктов, установленным нормативно-правовыми актами Украины. Базовые нормы массовой доли жира и белка в молоке разрабатываются и утверждаются центральным органом исполнительной власти по вопросам аграрной политики.

Документом запрещается отделение процесса упаковки молочных продуктов от технологического цикла производства продукции (кроме упаковки масла, сыра, сухих молочных продуктов аттестованными структурными подразделениями одного перерабатывающего предприятия, или аттестованными перерабатывающими предприятиями, которые входят в состав одного объединения). В производстве традиционных молочных продуктов запрещается использовать жиры и белки немолочного происхождения, а также любые стабилизаторы и консерванты.

Законом предусмотрено, что производство молока, молочного сырья и молочных продуктов (кроме молочных продуктов для специального диетического потребления (использования), в том числе продукты для детского питания, питания для спортсменов и лиц преклонного возраста) осуществляется при наличии эксплуатационного разрешения для мощностей (объектов) по их производству, которое выдает соответствующий главный государственный инспектор ветеринарной медицины, а производство молочных продуктов для специального диетического потребления (использования), в том числе продуктов для детского питания, питания для спортсменов и лиц преклонного возраста – при наличии эксплуатационного разрешения для мощностей (объектов) по их производству, которое выдает соответствующий главный государственный санитарный врач.

Эксплуатационное разрешение выдается в установленном законодательством порядке.

Контроль над безопасностью и качеством молока, молочного сырья и молочных продуктов осуществляется субъектами ведения хозяйства в соответствии с законом путем соблюдения условий производства, хранения и реализации молока, молочного сырья и молочных продуктов в соответствии с нормативно-правовыми актами; путем создания и деятельности лабораторий, оборудованных современными приборами и соответствующими реактивами для определения показателей безопасности и качества молока, молочного сырья и молочных продуктов.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 15 апреля.

Столица

Киев утвердит новую программу размещения МАФов

На ближайшей сессии Киевсовета будет утверждаться новая программа размещения в столице малых архитектурных форм (МАФов).

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии профильного заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валерия МИРОНОВА.

«На сегодняшний день разрабатывается новая программа установки малых архитектурных форм в пределах столицы, которая будет утверждена уже на ближайшей сессии Киевсовета. Наша цель – улучшить внешний вид столицы, не создавая дополнительных трудностей для предпринимателей города», - сказал заммэра.

По словам В.МИРОНОВА, за основу разработки новой программы взяты существующие нормы и порядок размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности.

По его мнению, новая систематизированная процедура получения разрешений на размещение торговых киосков удовлетворит представителей малого бизнеса.

«Мы ведем переговоры с крупнейшими ассоциациями торговцев. И все нововведения в разработке данной программы внесены при их непосредственном участии, с учетом их предложений и интересов», - отметил В.МИРОНОВА.

Он заверил, что после внедрения комплексной схемы размещения малых архитектурных форм все, кто ранее легально получил документы на установку киосков, без проблем получат разрешение нового образца.

«Согласно новой схеме, процедура получения соответствующего разрешения станет дешевле и даст предпринимателям гарантии долговременно и цивилизовано вести свой бизнес», - сказал представитель городской власти.

31 марта 2010 г. мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что в Киеве введен мораторий на установление малых архитектурных форм, однако его никто не выполняет.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 6 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,94 грн./евро, продажи – на 1,2%, до 10,15 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,85-10,04 грн./евро, по продаже – в пределах 10,06-10,41 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 6 мая понизился на 2,7% и сегодня составляет 0,2529 грн./рубль, продажи – на 1,4%, до 0,2646 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2690 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,97/10,12 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,85-10,04 грн./евро, по продаже – в пределах 10,06-10,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 2,3% по сравнению с 6 мая и сегодня составляет 0,2545 грн./рубль, продажи – на 1,5%, до 0,2646 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2520-0,2561 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2680 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 7 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,087293 к российскому рублю – 0,26161.