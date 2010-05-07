Убытки парламента во время событий 27 апреля превысили 1 млн. грн.

Ущерб, причиненный помещению парламента во время событий 27 апреля, превысил 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в ходе передачи «Вопросы к власти» (ТРК «Донбасс»), ссылаясь на документ Аппарата ВР, представленный на запрос правоохранительных органов.

По его словам, в частности, на восстановление технического оборудования сессионного зала нужно около 98 тыс. грн., а на восстановление пола, покрытия и мебели – 912 тыс. грн.

В ближайшее время, сказал В.ЛИТВИН, он намерен обратиться к лидерам парламентских фракций, представители которых принимали непосредственное участие в событиях в парламенте 27 апреля, с предложением возместить убытки, причиненные Верховной Раде. При этом он отметил, что убытки будут компенсированы не «за счет государства».