ГЛАВНОЕ на 7 мая (вечер)

Хроника дня

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Соцполитика

Героям будут выплачивать пожизненные стипендии

В Госбюджете-2010 предусмотрены средства на выплату пожизненных стипендий украинцам, имеющим звание Героя, в сумме 30 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА сегодня во время брифинга.

«В Госбюджете впервые предусмотрено 30 млн. грн. на выплату пожизненных стипендий гражданам Украины, которые имеют звание Героя», - отметил он.

По словам министра, на сегодня в Украине проживает 71 Герой Советского Союза, 702 Героя социалистического труда и 109 Героев Украины.

По словам В.НАДРАГИ, сейчас готовится соответствующий указ Президента, которым будет установлена процедура и размер выплаты. «Это будет ежемесячная стипендия, как минимум, в размере около 3 тыс. грн.», - сообщил он.

Минимальные пенсии получают около 7 млн. украинских пенсионеров

На сегодня минимальный пенсии получают около 7 млн. украинских пенсионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Пенсионного фонда Украины Борис ЗАЙЧУК сегодня во время брифинга.

По его словам, в Украине немного более 2 тыс. пенсионеров получают пенсии свыше 10 тыс. грн., в том числе это 1 020 Героев Советского Союза, Героев социалистического труда и Героев Украины. Кроме того, пенсии, которые превышают 20 тыс. грн., в Украине, по словам Б.ЗАЙЧУКА, получают около 50-60 пенсионеров.

Напомним, на сегодня в Украине около 13 млн. пенсионеров.

Экономика

Базовая инфляция в Украине в апреле составила 0,3%

Базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) в Украине в апреле 2010 года против марта 2010 года составила 0,3%, за январь-апрель т.г. – 2,8%.

Об сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в апреле 2009 года показатель базовой инфляции был на уровне 1%, за январь-апрель 2009 года – 8,6%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Финансы

Королевская выступает за снижение учетной ставки НБУ до 8%

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной деятельности и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ выступает за снижение учетной ставки Национального банка Украины до 8%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

По ее словам, правительству совместно с Нацбанком необходимо принять срочные меры по восстановлению кредитования экономики: они, в частности, должны предполагать уменьшение внутренних займов и снижение учетной ставки. «Учетная ставка НБУ завышена и не отвечает экономическим реалиям Украины: ее снижение до 8% уже сегодня позволит сделать кредиты более доступными, а в ближайшем будущем необходимо будет ее снизить и до 7% – до украинского исторического минимума, достигнутого в 2002 г. К слову, на прошлой неделе Центробанк России снизил ставку рефинансирования до рекордных для страны 8%», – подчеркнула глава комитета ВР.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что несмотря на рост внешних и внутренних займов, украинская экономика так и не получила средства для развития. «Сегодня предприниматели вынуждены привлекать кредиты под 20 и более процентов годовых, однако даже с такими «космическим» ставкам кредит получают только единицы в исключительных случаях. Банкам выгоднее работать с ОВГЗ, а не финансировать реальную экономику», – сказала депутат. По ее мнению, при таком подходе уровень развития промышленности не достигнет докризисных показателей ни в 2016, как это предусмотрено программой правительства, ни даже в 2050 году.

Как отметила глава комитета ВР, правительству необходимо не привлекать новые кредиты «на проедание», а обеспечить доступность финансовых ресурсов для экономики. «Основная задача – удешевить кредитные ресурсы для того, чтобы процентные ставки способствовали кредитованию экономики и выполняли противоинфляционную функцию. При этом НБУ должен предусмотреть жесткие ограничения, чтобы банкам было выгодно кредитовать не потребительскую сферу, а реальную экономику», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Вместе с тем, она выразила обеспокоенность тем фактом, что правительство не только готово взять в кредит рекордную сумму у Международного валютного фонда, не создавая условий для ее возврата, так еще и фонд выдвигает губительные для большинства украинских предприятий требования: повысить учетную ставку НБУ.

НБУ: Валютный рынок Украины стабилизируется

В апреле валютный рынок Украины продолжал демонстрировать признаки стабилизации. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, экспортные поступления превысили объемы платежей по импортным контрактам отечественных субъектов хозяйствования, что способствовало формированию положительного сальдо поступлений иностранной валюты от нерезидентов.

По информации Нацбанка, доминирование валютного предложения наблюдалось как на межбанковском, так и на наличном сегментах валютного рынка. В результате, НБУ получил возможность активизировать покупку иностранной валюты и пополнить международные резервы.

«Несмотря на поддержку платежей НАК «Нафтогаз Украины» в начале апреля, объем международных резервов увеличился за месяц на 4,8%», - говорится в сообщении.

На протяжении месяца обменный курс гривни относительно доллара США изменялся на межбанковском рынке в диапазоне 7,9134-7,9236 грн./долл., а на наличном - с 7,9099 до 7,9278 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США не выходил за пределы 7,9242-7,9265 грн./долл., относительно евро - за месяц укрепился на 1,67%, до 10,5066 грн./евро, а относительно российского рубля - снизился на 0,27%, до 2,6589 грн./10 рублей.

Агро

Аграрии пересевают 20% озимых

Украинские аграрии пересевают 2 млн. га озимых, что составляет около 20% посевов всех озимых культур в Украине.

Об этом сообщил на брифинге в Полтаве вице-премьер-министр Украины по вопросам аграрной политики Виктор СЛАУТА.

«Пересевают озимые – рапс, пшеницу, рожь. Из около 10 млн. гектаров 2 млн. пересевают», – сказал он.

При этом В.СЛАУТА отметил, что неблагоприятные погодные условия этой зимой и поздняя весна больше всего отразились на посевах озимых в Полтавской и Харьковской областях.

Также, по его данным, сейчас в южных, восточных и центральных областях страны существует недостаток влаги на полях.

По информации В.СЛАУТЫ, прогнозная посевная площадь под зерновые в этом году составляет 16 млн. га, что соответствует уровню прошлого года.

На данный момент аграрии проводят постоянный мониторинг состояния посевов, подкормку и защиту растений от вредителей, отметил вице-премьер.

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь в южной части - без осадков.

Ветер юго-восточный, на западе - с переходом в западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, в восточный части местами 26-28°; в западных областях ночью 6-11°, днем 17-22°.

В Киевской области в субботу ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом в западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9260 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9225/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9240/7,9250 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2584/0,2587 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2589/0,2590 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2693/0,2694 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,38 рублей за доллар (+0,1699).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2710/1,2712 долл./евро, а к 14:35 повысились до 1,2757/1,2759 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0630/10,0765 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,0865/10,0945 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,0965/10,1015 грн./евро.