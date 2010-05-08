Янукович сегодня посетит Москву
12:10, 08 мая 2010Разное
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Саммит глав государств СНГ
Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Москве примет участие в неформальном саммите глав государств - членов СНГ.
Как сообщал УНИАН, по информации дипломатических кругов, предварительной программой рабочего визита В.ЯНУКОВИЧА в Москву предусмотрено возложение цветов и открытия стелы городам-героям в Александровском саду.
После обеда, ориентировочно в 17.40 по московскому времени, планируется участие Президента Украины в неформальном саммите глав государств СНГ.
Вечером В.ЯНУКОВИЧ планирует вернуться в Киев.
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