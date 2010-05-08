Янукович, Медведев и Лукашенко в Москве приняли участие в торжествах

В Москве Президенты Украины, России и Беларуси Виктор ЯНУКОВИЧ, Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Александр ЛУКАШЕНКО приняли участие в совместном торжественном мероприятии по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, главы трех государств в Александровском сада Кремля открыли памятную стелу «Города воинской славы».

В своем выступлении В.ЯНУКОВИЧ отметил, что совместным решением трех президентов в этом году празднование юбилейной даты Дня Победы синхронизировано в трех странах. В частности, одновременно 9 мая в городах-героях в Украине, России и Беларуси состоятся парады войск со взаимным участием военнослужащих вооруженных сил трех государств. Также, отметил В.ЯНУКОВИЧ, ветеранские делегации трех стран отбыли на торжества к боевым побратимам.

«Сегодня наше поколение несет ответственность за ситуацию в наших странах. Мы делаем все, чтобы наши ветераны не только в дни празднований чувствовали к себе внимание и уважение», - сказал Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что в ближайшее время пригласит Д.МЕДВЕДЕВА и А.ЛУКАШЕНКО на пограничную встречу, чтобы «поклониться памятнику воину-освободителю», который недавно был установлен на границе Украины, России и Беларуси.

Также Президент Украины информировал общественность России и Беларуси, что завтра в Киеве будет открыт памятник трижды Герою Советского Союзу, легендарному летчику Ивану Кожедубу.

В свою очередь, Президент России Д.МЕДВЕДЕВ также акцентировал внимание на единстве трех государств, народы внесли самый значительный вклад в победу над фашизмом.

«К сожалению, жизнь так устроена, что абсолютно очевидные вещи пытаются подвергать дискуссии. Доказанные факты истории становятся источником политических противоречий», - сказал Президент России, и отметил, что очень важно, что сегодня, в день празднования Победы, три государства и три народа снова вместе.

Как отметил А.ЛУКАШЕНКО,«когда мы вместе, мы непобедимы».