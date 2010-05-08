Более 60 человек погибли в Афганистане

По меньшей мере 66 человек стали жертвами бурных паводков и наводнений в Афганистане, вызванных проливными дождями, сообщает РИА «Новости».

Мощные проливные дожди обрушились на северные и западные провинции Афганистана, разрушены сотни жилых строений. Основной удар стихии пришелся на провинции Герат, Бадгис и Гор, две последние из которых считаются одними из беднейших в стране.

"23 человека погибли в провинции Бадгис, 21 - в Горе и 22 человека - в провинции Герат", - заявил представитель Национального управления по чрезвычайным ситуациям.

Правительство Афганистана совместно с гуманитарной миссией ООН проводят спасательные операции и оказывают помощь пострадавшим.