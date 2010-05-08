В Таджикистане число жертв схода селей достигло 16 человек

В результате схода селей и наводнений в Таджикистане 16 человек погибли, еще свыше 40 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на республиканский Комитет по чрезвычайным ситуациям.

В городах Кулябе, Шуроабадском, Муминабадском, Восейском районах южной Хатлонской области частично или полностью разрушены свыше 1,5 тыс. жилых домов, затоплены более 2,5 тыс. га посевов, снесены 12 мостов, выведены из строя сотни километров дорог. По предварительным подсчетам, ущерб от стихии превысил 100 млн. долл.