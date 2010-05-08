Тимошенко инициирует сбор подписей депутатов всех уровней

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО выступает с инициативой сбора подписей депутатов всех уровней за сплоченное выступление против действий нынешней антиукраинской власти.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

"Я поставила четкую задачу: начать сбор подписей каждого депутата совета каждого уровня. Во-первых, за заявление против пролонгации Черноморского флота в Украине, кроме того - за начало процедуры импичмента ЯНУКОВИЧА, а также за проведение выборов и отстранение парламента как можно скорее. Я хочу увидеть подписи людей", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также призвала депутатов от БЮТ, работающих в Ивано-Франковской области, выступить за выражения недоверия новому председателю областной государственной администрации Михаилу ВЫШИВАНЮКУ за его антиукраинскую позицию, "которую он не стесняется во Франковской области вообще вслух провозглашать".

"В зависимости от того, кто поставит подписи под настоящими документами, мы будем четко определять, где команда, на которую можно положиться в это сложное время, а где есть изменники, которых надо просто в историю вписать позорными словами", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.