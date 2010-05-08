Главное на 8 мая

В Москве Президенты Украины, России и Беларуси Виктор ЯНУКОВИЧ, Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Александр ЛУКАШЕНКО приняли участие в совместном торжественном мероприятии по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, главы трех государств в Александровском сада Кремля открыли памятную стелу «Города воинской славы».

В своем выступлении В.ЯНУКОВИЧ отметил, что совместным решением трех президентов в этом году празднование юбилейной даты Дня Победы синхронизировано в трех странах. В частности, одновременно 9 мая в городах-героях в Украине, России и Беларуси состоятся парады войск со взаимным участием военнослужащих вооруженных сил трех государств. Также, отметил В.ЯНУКОВИЧ, ветеранские делегации трех стран отбыли на торжества к боевым побратимам.

«Сегодня наше поколение несет ответственность за ситуацию в наших странах. Мы делаем все, чтобы наши ветераны не только в дни празднований чувствовали к себе внимание и уважение», - сказал Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что в ближайшее время пригласит Д.МЕДВЕДЕВА и А.ЛУКАШЕНКО на пограничную встречу, чтобы «поклониться памятнику воину-освободителю», который недавно был установлен на границе Украины, России и Беларуси.

Также Президент Украины информировал общественность России и Беларуси, что завтра в Киеве будет открыт памятник трижды Герою Советского Союзу, легендарному летчику Ивану Кожедубу.

В свою очередь, Президент России Д.МЕДВЕДЕВ также акцентировал внимание на единстве трех государств, народы внесли самый значительный вклад в победу над фашизмом.

«К сожалению, жизнь так устроена, что абсолютно очевидные вещи пытаются подвергать дискуссии. Доказанные факты истории становятся источником политических противоречий», - сказал Президент России, и отметил, что очень важно, что сегодня, в день празднования Победы, три государства и три народа снова вместе.

Как отметил А.ЛУКАШЕНКО,«когда мы вместе, мы непобедимы».

Лидеры стран еврозоны на саммите одобрили план оказания финансовой помощи Греции, по которому Европейский Союз выделит 80 миллиардов евро.

Как сообщает РИА «Новости», пакет финансовой помощи Греции со стороны ЕС и Международного валютного фонда в целом составляет 110 миллиардов евро.

«Рейтер» отмечает, что лидеры стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада) обсудили кризисную ситуацию по телефону после того, как Федеральный резерв США высказал озабоченность греческими проблемами, а Президент США Барак ОБАМА сообщил канцлеру ФРГ Ангеле МЕРКЕЛЬ об уже подготовленных мерах по спасению Греции.

Накануне саммита лидеры стран Евросоюза заявили о том, что возьмут на себя обязательства по ужесточению контроля за бюджетно-финансовой дисциплиной Европы и усилению мер по регулированию финансового сектора. Президент Франции Николя САРКОЗИ и канцлер Германии А.МЕРКЕЛЬ во избежание возникновения кризисов, подобных греческому, высказались за ужесточение контроля за исполнением бюджетно-финансовой дисциплины с применением более эффективных санкций против государств зоны евро, не выполняющих общих требований.

А.МЕРКЕЛЬ заявила, что государства, входящие в еврозону, должны "усилить меры по контролю и регулированию финансовых рынков" во избежание повторения кризиса, подобного греческому, в других странах ЕС.

Действующая система контроля за оборотом алкоголя в стране не выполняет свои функции и нуждается в радикальных изменениях.

Об этом заявил министр экономики Украины Василий ЦУШКО в комментарии для еженедельника «Зеркало недели» (№ 17, 30 апреля - 14 мая).

«Нам необходима современная европейская система контроля оборота алкоголя в стране - защищающая интересы и производителей, и потребителей. К сожалению, действующая система акцизных марок, голографический знак реальной защиты и контроля не обеспечивают», - уверен министр.

При этом он признал существование рынка нелегальных акцизных марок. «У нас в результате сложился еще и рынок нелегальных акцизных марок, и те, кто их производит и распространяет, в сговоре с производителями нелегального спирта выпускают нелегальный алкоголь», - констатировал В.ЦУШКО.

Министр экономики подчеркнул, что его ведомство продолжит работу над улучшением системы контроля за оборотом алкоголя. «Мы должны создавать новую, прозрачную систему контроля оборота алкоголя. Разумеется, эта работа будет эффективной только в том случае, если государство определит четкую стратегию — какие цели и задачи у подакцизных отраслей, как развивать экспортный потенциал, как защищать права потребителей. И мы будем продолжать эту работу», - заявил В.ЦУШКО.

Нидерландский военный корабль захватил 11 сомалийских пиратов.

Несмотря на то, что они выбросили за борт оружие, на их базовом судне и в двух лодках были найдены свидетельства того, что это пиратская группировка, отмечает «Газета.ру».

Всех 11 сомалийцев перевели на борт нидерландского корабля, на него также подняли базовое судно пиратов и обе лодки.

Россия намерена до 2020 года потратить на строительство новой базы для Черноморского флота РФ в Новороссийске 3 млрд. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал в ходе рабочей поездки в Новороссийск.

В частности, В.ПУТИН сообщил, что в рамках принятой Федеральной целевой программы до 2020 года на строительство базы будет выделено 92 млрд. рублей (около 3 млрд. долларов). Он также сообщил, что к настоящему времени уже выделено на строительство 13,5 млрд. рублей (около 450 млн. долларов).

В свою очередь, начальник Спецстроя России Николай АБРОСЬКИН рассказал, что программа строительства, которое ведется с 2005 года, рассчитана на три этапа. В этом году завершается первый этап, второй завершится в 2016 году, третий - в 2020 году. Как сообщил Н.АБРОСЬКИН, на данный момент построены три причала, две части берегообразования общей площадью около 8 га, ведется строительство волнозащитных сооружений.

Начальник Спецстроя добавил, что вся глубоководная часть работ будет закончена в 2011 году. Он отметил, что при строительстве ограждения от волн применяются уникальные технологии, которые позволяют повысить устойчивость сооружений к гидроударам.

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО выступает с инициативой сбора подписей депутатов всех уровней за сплоченное выступление против действий нынешней антиукраинской власти.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

"Я поставила четкую задачу: начать сбор подписей каждого депутата совета каждого уровня. Во-первых, за заявление против пролонгации Черноморского флота в Украине, кроме того - за начало процедуры импичмента ЯНУКОВИЧА, а также за проведение выборов и отстранение парламента как можно скорее. Я хочу увидеть подписи людей", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также призвала депутатов от БЮТ, работающих в Ивано-Франковской области, выступить за выражения недоверия новому председателю областной государственной администрации Михаилу ВЫШИВАНЮКУ за его антиукраинскую позицию, "которую он не стесняется во Франковской области вообще вслух провозглашать".

"В зависимости от того, кто поставит подписи под настоящими документами, мы будем четко определять, где команда, на которую можно положиться в это сложное время, а где есть изменники, которых надо просто в историю вписать позорными словами", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Саммит зоны евро объявил о созыве экстренной встречи министров финансов 27 стран Евросоюза 9 мая.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

"Министры согласуют общеевропейские меры по борьбе с кризисом, которые должны быть утверждены до открытия рынков в понедельник", - заявил он. Это означает, что набор экономических мер коснется всего Евросоюза, а не только 16 стран зоны евро. Такое развитие событий не исключает созыва в ближайшее время внеочередного экстренного Европейского совета, то есть полноформатной встречи лидеров всех 27 государств.

Завтра на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, днем 19-24°; в западных областях ночью 6-11°, днем 17-22°, в Карпатах 9-14°.

В Киевской области в воскресенье ночью и утром без существенных осадков, днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°; по области ночью 10-15°, днем 19-24°.

(УНИАН)