Кандидатами в президенты Польши зарегистрированы 9 человек

Государственная избирательная комиссия (PKW) зарегистрировала кандидатами в президенты Польши на внеочередных выборах 9 человек, собравших в свою поддержку свыше 100 тысяч подписей граждан.

Как сообщили УНИАН в PKW, комиссия отказала в регистрации бывшему вице-премьеру Анджею ЛЕППЕРУ, известному, в частности, радикальными высказываниями в адрес польских политиков, в том числе главы польского правительства Дональда ТУСКА.

Самым старым зарегистрированным кандидатом стал 69-летний физик-теоретик, преподаватель на пенсии из Вроцлава Корнель МОРАВЕЦКИЙ, а самым молодым - лидер оппозиционной партии "Союз левых демократов" 36-летний Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ.

За пост главы Польского государства планируют бороться 45-летний профсоюзный деятель без высшего образования Богуслав ЗЕНТКА, 68-летний чемпион Польши по бриджу Януш КОРВИН-МИККЕ, бывший председатель Сейма Марек ЮРЕК, экс-глава польского правительства, а в настоящее время вице-премьер, 51-летний Вальдемар ПАВЛЯК и 62-летний экс-министр финансов и иностранных дел Анджей ОЛЕХОВСКИЙ.

PKW также зарегистрировала кандидатами 57-летнего председателя Сейма Бронислава КОМОРОВСКОГО, который является кандидатом от правящей "Гражданской платформы", и лидера крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава КАЧИНЬСКОГО.

Как сообщал УНИАН, брат-близнец погибшего в авиакатастрофе Президента Польши Леха Качиньского Ярослав собрал в свою поддержку 1,7 млн. подписей, что более чем вдвое превышает количество подписей в поддержку Б.КОМОРОВСКОГО, которому социологи прочат убедительную победу на выборах Президента.

Внеочередные выборы Президента Польши состоятся 20 июня.