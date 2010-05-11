Верховная Рада сегодня изберет первого вице-спикера

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть сегодня вопрос об избрании первого заместителя председателя парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос внесен сегодня в повестку дня заседания ВР.

Рассмотрение этого вопроса запланировано сразу после объявления заявлений, сообщений и предложений от депутатских фракций.

Как сообщал УНИАН, наиболее вероятной кандидатурой на должность первого заместителя председателя ВР называют члена фракции КПУ Адама МАРТЫНЮКА.

Голосование по избранию первого заместителя председателя ВР проходит с помощью электронной системы «Рада».

Для принятия позитивного решения необходимо 226 голосов народных депутатов.

Возле Верховной Рады Украины начался митинг оппозиционных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания парламента под флагами БЮТ, Народного Руха Украины, ВО «Свобода» и других оппозиционных партий собрались более 3 тысяч человек.

Митинг открыл координатор Комитета защиты Украины Дмытро ПАВЛЫЧКО. Он с трибуны зачитал декларацию комитета, принятую вчера.