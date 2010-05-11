Украина и ЕС сегодня продолжат обсуждение Соглашения об ассоциации

Сегодня начался очередной, 15-й раунд переговоров между Украиной и Европейским Союзом в рамках подготовки к заключению Соглашения об ассоциации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, украинскую делегацию на переговорах возглавляет заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН, делегацию ЕС – заместитель генерального директора Генерального директората ЕС „Внешние отношения” Еврокомиссии Юг МИНГАРЕЛЛИ.

В ходе пленарного заседания, которое проходит в Киеве в МИД Украины, стороны продолжат обсуждение несогласованных положений разделов соглашения в части преамбулы, политического диалога, юстиции, свободы и безопасности, а также общих заключительных положений проекта соглашения.