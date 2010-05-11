Канада. Зафиксирован рост ВВП, числа новых строительств, снижение безработицы

Канада. В феврале ВВП Канады вырос на 0,3% по сравнению с январем текущего года.

Канада. По итогам апреля 2010 года число новых строительств в Канаде выросло на 1,2% по сравнению с мартом 2010 года.

Канада. В апреле 2010 года уровень безработицы в Канаде снизился до уровня 8,1% .

Комментарий. Можно только порадоваться за Канаду и ее жителей. Надо отдать должное, что, по сравнению с США, кризис в Канаде меньше принес разрушений и хаоса.