Канада. Зафиксирован рост ВВП, числа новых строительств, снижение безработицы

10:30, 11 мая 2010
Разное
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Канада. В феврале ВВП Канады вырос на 0,3% по сравнению с январем текущего года.  

Канада. По итогам апреля  2010 года число новых строительств в  Канаде выросло на 1,2% по сравнению с мартом 2010 года.    

Канада. В апреле 2010 года уровень безработицы в Канаде снизился до уровня  8,1% .

Комментарий. Можно только порадоваться за Канаду и ее жителей. Надо отдать должное, что, по сравнению с США, кризис в Канаде меньше принес разрушений и хаоса.

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