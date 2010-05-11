Южная Корея/Великобритания/Германия/США. В І кв.-2010 компании показывают прибыль

Южная Корея. По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль концерна Samsung Electronics Co. выросла в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Великобритания. По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль британского банка Barclays Plc. увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Германия. По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE выросла на 174% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

США. По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль компании Exxon Mobil Corp. выросла на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Великобритания . По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль сталелитейного концерна Arcelor Mittal . составила 679 млн. долл., тогда как за аналогичный период прошлого года компания зафиксировала чистые убытки на сумму 1,06 млрд. долл

Комментарий. Корпоративные новости по итогам первого квартала не могут не радовать аналитиков и бизнесменов. Но, к сожалению, это уже история. По итогам второго квартала тоже будет рост чистой прибыли многих крупных компаний, но значительно меньше, чем за первый квартал. «Вторая волна» кризиса начинает набирать обороты.