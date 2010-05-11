Украина. В І кв.-2010 промпроизводство выросло на 10,8% против І кв.-2009
10:43, 11 мая 2010Разное
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Украина. По итогам первого квартала 2010 года в Украине промышленное производство выросло на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
Украина. По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль «Укрзализныця» составила 80 млн. грн..
Комментарий "Украинского аналитического центра": Украинская экономика на подъеме. Вопрос в другом, как долго будет этот подъем.
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