Украина. В І кв.-2010 промпроизводство выросло на 10,8% против І кв.-2009

10:43, 11 мая 2010
Разное
0

Украина. По итогам первого квартала 2010 года в  Украине    промышленное производство выросло на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

Украина.  По итогам первого квартала 2010 года  чистая прибыль «Укрзализныця»  составила  80 млн. грн..

Комментарий "Украинского аналитического центра": Украинская экономика на подъеме. Вопрос в другом, как долго будет этот подъем.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter