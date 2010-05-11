Украина. В І кв.-2010 промпроизводство выросло на 10,8% против І кв.-2009

Украина. По итогам первого квартала 2010 года в Украине промышленное производство выросло на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

Украина. По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль «Укрзализныця» составила 80 млн. грн..

Комментарий "Украинского аналитического центра": Украинская экономика на подъеме. Вопрос в другом, как долго будет этот подъем.