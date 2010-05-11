США. В І кв.-2010 вырос ВВП, в апреле - уровень безработицы
10:46, 11 мая 2010Разное
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США. По итогам первого квартала ВВП США вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
США. По итогам апреля 2010 года уровень безработицы в США вырос до 9,9%
Комментарий. Аналитики ожидали больший рост ВВП США. Это очень маленький рост, если учитывать базу сравнению. Если сделать пересчет номинальной стоимости ВВП США, то по сравнению с четвертым кварталом 2009 года ВВП США упал. В тот же момент безработицы не уменьшается, а наоборот увеличивается. Классический пример стагфляции.
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