США. В І кв.-2010 вырос ВВП, в апреле - уровень безработицы

10:46, 11 мая 2010
Разное
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США.  По итогам первого квартала ВВП США вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

 США. По итогам апреля 2010 года уровень безработицы в США вырос до 9,9%  

Комментарий. Аналитики ожидали больший рост ВВП США. Это очень маленький рост, если учитывать базу сравнению. Если сделать пересчет номинальной стоимости ВВП США, то по сравнению с четвертым кварталом 2009 года ВВП США упал. В тот же момент безработицы не уменьшается, а наоборот увеличивается. Классический пример стагфляции.

 

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