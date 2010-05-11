Великобритания. В апреле-2010 цены производителей на выходе выросли на 1,4%

Великобритания. В апреле 2010 года индекс цен производителей на выходе в Великобритании вырос на 1,4% по сравнению с мартом и на 5,7% по сравнению с апрелем 2009 года.

Комментарий. То, что больше всего опасались аналитики, случилось. Английская экономика буксует, но цены растут. Что крайне отрицательно влияет на общеэкономическую составляющую экономики Великобритании