Великобритания. В апреле-2010 цены производителей на выходе выросли на 1,4%
10:49, 11 мая 2010Разное
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Великобритания. В апреле 2010 года индекс цен производителей на выходе в Великобритании вырос на 1,4% по сравнению с мартом и на 5,7% по сравнению с апрелем 2009 года.
Комментарий. То, что больше всего опасались аналитики, случилось. Английская экономика буксует, но цены растут. Что крайне отрицательно влияет на общеэкономическую составляющую экономики Великобритании
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