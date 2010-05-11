Еврозона/Германия/Италия/Испания. Сохраняется высокий уровень безработицы

Еврозона. В апреля 2010 года инфляция в странах Еврозоны составила 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Еврозона. В марте 2010 года розничные продажи в странах Еврозоны упали на 0,1% по сравнению с мартом 2009 года, а по сравнению с февралем 2010 года остались на прежнем уровне.

Еврозона. В марте 2010 года индекс цен производителей в странах Еврозоны вырос на 0,6% по сравнению с февралем и на 0,9% по сравнению с мартом 2009 года

Еврозона. В марте 2010 года уровень безработицы в странах Еврозоны остался на уровне 10%

Германия. В апреле 2010 года уровень безработицы в Германии с учетом сезонных колебаний составил 7,8%.

Италия. В марте 2010 года уровень безработицы в Италии составил 8,8%

Испания. По итогам первого квартала 2010 года уровень безработицы в Испании вырос до 20,05%.

Комментарий. Проблемы с Грецией, немного отодвинули на второй план проблему безработицы в Еврозоне. Но это неправильно. Для экономики Еврозоны на сегодня самая главная проблема, это высокий уровень безработицы в условиях ускорения роста цен. Если руководство ЕС в ближайшее время не примет действенных мер, то «вторая волна» кризиса может существенно разорить экономику ЕС.