Анонс на 11 мая

12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто и зачем превращает Крым в одноразовый курорт?». Будут рассматриваться вопросы о причинах деградации курортной отрасли Крыма и стратегических просчетах, которые сделали Крым туристическим аутсайдером Причерноморья, а также о «черной экономике» курортного Крыма. На конкретных примерах действий местных властей будет показано, как в результате коррупционных схем государство недополучает десятки млн. долларов в бюджет, а Крым из года в год теряет туристов. Кроме того, будет предоставлен прогноз на курортный сезон 2010 года. Участники: Нана Крамарова, председатель отделения Всеукраинского профсоюза «Украина» в г. Алушта; Юрий Гладун, директор ЗАО «Гурзуфский Торговый Дом», председатель Славянского общества; Ирина Шевченко, руководитель отделения Союза предпринимателей и работодателей Крыма в г.Алушта; Анна Герасименко, председатель ячейки Союза предпринимателей и работодателей Крыма в поселке Партенит; Юрий Романенко, директор Центра политического анализа «Стратагема» (Киев) (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

14-00 - Министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк примет участие в работе прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины. Телефон прямой линии 254-05-65. В 13-40 состоится брифинг для журналистов (коммуникативный центр Правительства, ул. Грушевского 12/2, к.141 3 подъезд).