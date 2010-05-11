Завтра Рада заслушает правительство

Верховная Рада Украины приняла постановление заслушать 12 мая информацию Кабинета министров Украины о ходе переговоров между Украиной и Россией о подготовке межгосударственных соглашений, подписание которых запланировано на 17 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, за єто решение проголосовали 399 народных депутатов из 423, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложил правительству до конца сегодняшнего дня определиться, кто будет докладывать по данному вопросу. В тоже время он отметил, что целесообразно было бы, чтобы докладывал первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.