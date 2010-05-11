ГЛАВНОЕ на 11 мая (день)

Хроника дня

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Политика: Мартынюк избран первым замом председателя ВР Первым заместителем председателя Верховной Рады избран член фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 246 народных депутатов из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

После положительного голосования председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пригласил А.МАРТЫНЮКА занять свое рабочее место в президиуме парламента.

Перед голосованием состоялся небольшой спор между представителями коалиции и оппозиции. В частности, член фракции НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО напомнил, что согласно ранее достигнутым договоренностям должность первого вице-спикера должен занимать представитель оппозиции. Он также напомнил, что раньше эту должность занимал Александр ЛАВРИНОВИЧ, представитель фракции Партии регионов, которая ранее была в оппозиции.

Такое заявление А.МАТВИЕНКО поддержали и члены фракции БЮТ.

В свою очередь лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что представителям нынешней оппозиции и так принадлежит большинство руководящих должностей в парламентских комитетах, и поэтому неуместно говорить о каких-то договоренностях.

Возле Верховной Рады Украины начался митинг оппозиционных сил

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания парламента под флагами БЮТ, Народного Руха Украины, ВО «Свобода» и других оппозиционных партий собрались более 3 тысяч человек.

Митинг открыл координатор Комитета защиты Украины Дмытро ПАВЛЫЧКО. Он с трибуны зачитал декларацию комитета, принятую вчера.

Завтра ВР заслушает информацию Кабмина о подготовке межгосударственных украинско-российских соглашений

Верховная Рада Украины приняла постановление заслушать 12 мая информацию Кабинета министров Украины о ходе переговоров между Украиной и Россией о подготовке межгосударственных соглашений, подписание которых запланировано на 17 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, за єто решение проголосовали 399 народных депутатов из 423, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложил правительству до конца сегодняшнего дня определиться, кто будет докладывать по данному вопросу. В тоже время он отметил, что целесообразно было бы, чтобы докладывал первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Украина и ЕС сегодня продолжат обсуждать Соглашение об ассоциации

Сегодня начался очередной, 15-й раунд переговоров между Украиной и Европейским Союзом в рамках подготовки к заключению Соглашения об ассоциации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, украинскую делегацию на переговорах возглавляет заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН, делегацию ЕС – заместитель генерального директора Генерального директората ЕС „Внешние отношения” Еврокомиссии Юг МИНГАРЕЛЛИ.

В ходе пленарного заседания, которое проходит в Киеве в МИД Украины, стороны продолжат обсуждение несогласованных положений разделов соглашения в части преамбулы, политического диалога, юстиции, свободы и безопасности, а также общих заключительных положений проекта соглашения.

Кандидатами в президенты Польши зарегистрированы 9 человек Государственная избирательная комиссия (PKW) зарегистрировала кандидатами в президенты Польши на внеочередных выборах 9 человек, собравших в свою поддержку свыше 100 тысяч подписей граждан.

Как сообщили УНИАН в PKW, комиссия отказала в регистрации бывшему вице-премьеру Анджею ЛЕППЕРУ, известному, в частности, радикальными высказываниями в адрес польских политиков, в том числе главы польского правительства Дональда ТУСКА.

Самым старым зарегистрированным кандидатом стал 69-летний физик-теоретик, преподаватель на пенсии из Вроцлава Корнель МОРАВЕЦКИЙ, а самым молодым - лидер оппозиционной партии "Союз левых демократов" 36-летний Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ.

За пост главы Польского государства планируют бороться 45-летний профсоюзный деятель без высшего образования Богуслав ЗЕНТКА, 68-летний чемпион Польши по бриджу Януш КОРВИН-МИККЕ, бывший председатель Сейма Марек ЮРЕК, экс-глава польского правительства, а в настоящее время вице-премьер, 51-летний Вальдемар ПАВЛЯК и 62-летний экс-министр финансов и иностранных дел Анджей ОЛЕХОВСКИЙ.

PKW также зарегистрировала кандидатами 57-летнего председателя Сейма Бронислава КОМОРОВСКОГО, который является кандидатом от правящей "Гражданской платформы", и лидера крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава КАЧИНЬСКОГО.

Как сообщал УНИАН, брат-близнец погибшего в авиакатастрофе Президента Польши Леха Качиньского Ярослав собрал в свою поддержку 1,7 млн. подписей, что более чем вдвое превышает количество подписей в поддержку Б.КОМОРОВСКОГО, которому социологи прочат убедительную победу на выборах Президента.

Внеочередные выборы Президента Польши состоятся 20 июня.

Финансы: Аудит деятельности Кабмина Тимошенко проведет американская компания "Trout Cacheris, PLLC" Кабинет министров принял решение о том, что аудит эффективности использования бюджетных средств в 2008-2009 гг. и I квартале 2010 г. будет проводить компания “Trout Cacheris, PLLC” (г. Вашингтон).

Соответствующее постановление (№334 от 5 мая т.г.) размещено на сайте правительства.

Согласно документу, закупка услуг по проведению аудита осуществляется по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики. Предварительная оплата услуг по проведению аудита осуществляется в размере, который не превышает 40 % их стоимости.

Подписать договор о предоставлении услуг по проведению аудита с “Trout Cacheris, PLLC”) уполномочены министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и председатель Главного контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ.

Согласно постановлению, Минфин и ГлавКРУ должны подать Кабмину результаты аудита до 1 сентября 2010 года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ неоднократно заявлял о необходимости привлечения экс-руководителя украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО и других должностных лиц к уголовной ответственности за «разворовывание» бюджета.

«Действия предыдущего правительства нанесли государству ущерб в размере 100 млрд. грн.», - заявлял Н.АЗАРОВ.

*** Компания "Trout Cacheris, PLLC" основана в 1996 году и специализируется на сложных судебных процессах как в гражданском, так и в уголовном праве.

Евросоюз выделит Греции 80 миллиардов евро Лидеры стран еврозоны на саммите одобрили план оказания финансовой помощи Греции, по которому Европейский Союз выделит 80 миллиардов евро.

Как сообщает РИА «Новости», пакет финансовой помощи Греции со стороны ЕС и Международного валютного фонда в целом составляет 110 миллиардов евро.

«Рейтер» отмечает, что лидеры стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада) обсудили кризисную ситуацию по телефону после того, как Федеральный резерв США высказал озабоченность греческими проблемами, а Президент США Барак ОБАМА сообщил канцлеру ФРГ Ангеле МЕРКЕЛЬ об уже подготовленных мерах по спасению Греции.

Накануне саммита лидеры стран Евросоюза заявили о том, что возьмут на себя обязательства по ужесточению контроля за бюджетно-финансовой дисциплиной Европы и усилению мер по регулированию финансового сектора. Президент Франции Николя САРКОЗИ и канцлер Германии А.МЕРКЕЛЬ во избежание возникновения кризисов, подобных греческому, высказались за ужесточение контроля за исполнением бюджетно-финансовой дисциплины с применением более эффективных санкций против государств зоны евро, не выполняющих общих требований.

А.МЕРКЕЛЬ заявила, что государства, входящие в еврозону, должны "усилить меры по контролю и регулированию финансовых рынков" во избежание повторения кризиса, подобного греческому, в других странах ЕС.

Курс: Средний курс покупки/продажи доллара в комбанках сегодня не изменился – 7,90/7,93 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 10 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,94/10,16 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,87-10,03 грн./евро, по продаже – в пределах 10,07-10,43 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 10 мая не изменился и сегодня составляет 0,2528 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,7%, до 0,2627 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,90 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,97/10,11 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,90-10,03 грн./евро, по продаже – в пределах 10,07-10,18 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 1% по сравнению с 10 мая и сегодня составляет 0,2519 грн./рубль, продажи – на 1,1%, до 0,2616 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,95 грн., евро – 9,80/10,20 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 9,80/10,27 грн., рубль – 0,2450/0,2640 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,928 грн., евро – 9,90/10,20 грн., рубль – 0,2570/0,2630 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,102352 к российскому рублю – 0,25801.

ФР: Фондовые рынки ЕС - наивысший за последние 18 месяцев суточный рост

Крупнейшим суточным ростом за последние 18 месяцев завершили свою работу в понедельник ведущие фондовые биржи Евросоюза.

Об этом передает ИТАР-ТАСС, отметив, что тем самым деловой мир отреагировал на принятое в ночь на 10 мая руководством Евросоюза и Международного валютного фонда решение о создании механизма защиты финстабильности в еврозоне.

"На рынках сейчас царит полная эйфория, мировой бизнес не ожидал столь ответственного и мощного шага со стороны ЕС в поддержку евро", - заявил представитель британского банка Эйч-Эс-Би-Си.

В результате главный индекс Лондонской биржи вырос за сегодняшнюю сессию на 5,16%, Франкфуртской - на 5,30%, Парижской - на 9,66%, Брюссельской - на 9,37%, Амстердамской - 7,32%, Миланской - на 8,58%, Мадридской - на 14,43%, Лиссабонской - на 10,73%, Афинской - на 9,12%.

Ключевой композитный индекс ведущих компаний еврозоны EuroStoxx 50 вырос за сегодня на 10,35%.

Как сообщалось, министры финансов 16 стран зоны евро (Еврогруппа) одобрили 10 мая механизм защиты финстабильности в еврозоне и Евросоюзе в целом. По словам министра финансов председательствующей в Европе Испании Элены САЛЬГАДО, речь идет о создании стабилизационного фонда в 60 млрд. евро. При необходимости сумма этих средств может быть увеличена до 440 млрд. евро, которые будут выделяться странами еврозоны и использоваться для выдачи займов нуждающимся в этом членам ЕС под 5%. В финансировании стабилизационного фонда также может принять участие МВФ, с учетом доли которого в 220-250 миллиардов евро общий объем средств может достичь 720-750 миллиардов евро.

ТЭК: "Укрэнерго" 18 мая проведет июньский аукцион по экспорту электроэнергии

НЭК «Укрэнерго» объявила о проведении месячного аукциона по предоставлению услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в июне.

Соответствующее объявление обнародовано на сайте компании.

Согласно сообщению, на месячный аукцион компания решила выставить 270 МВт пропускной способности так называемого «Бурштынского энергоострова», который работает в синхронном режиме с ENTSO-E и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию. Сечение «Бурштынского энергоострова» разбито на 5 неравных лотов: один на 100 МВт (гарантированной поставки в течение месяце) и три по 50 МВт (только один лот гарантирован в течение месяца), а также один лот 20 МВт (негарантированной поставки).

Стартовая цена лотов с «Бурштынского энергоострова» колеблется в пределах от 336,096 тыс. грн. до 1,680 млн. грн.

Кроме того, на аукцион будет выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротворская ТЭС – Замость (Польша)» двумя негарантированными лотами 135 и 80 МВт. Начальная стоимость лотов – 2,268 млн. грн. и 1,344 тыс. грн. соответственно.

Также «Укрэнерго» выставило на торги три негарантированных лота суммарным объемом 200 МВт в направлении на Молдову Стартовая цена на лоты по направлению в Молдову колеблется от 840,240 тыс. грн до 1,680 млн. грн.

Компания также выставила на аукцион 1,2 тыс. МВт пропускной способности по направлению в Российскую Федерацию. При этом, только 1 тыс. МВт сечения гарантированы на протяжении июня. Стартовая цена по данным лотам колеблется от 504,144 тыс. грн до 2,016 млн. грн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16:00 17 мая. Аукцион состоится 18 мая в 15:00 (г. Киев, ул. Коминтерна, 27).

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого Бурштынского энергоострова, откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Схидэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводила месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Схидэнерго» и «Укринтерэнерго» приобретали около 250 МВт пропускной способности острова.

С 1 марта т.г. Украина прекратила коммерческие поставки электроэнергии с Бурштынской ТЭС по направлению в Словакию, Венгрию и Румынию из-за внутреннего дефицита угля газовой группы. В этой связи с февраля т.г. «Укрэнерго» провело 3 безрезультатных месячных аукциона по доступу к сечению (мартовский, апрельский и майский).

НАК «Энергетическая компания Украины», управляющая «Захидэнерго», надеется на возобновление коммерческих поставок электроэнергии с «Бурштынского энергоострова» с 1 июня.

Справка УНИАН. Украина в январе-марте т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 34% (на 304,8 млн. кВт/ч), по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., до 1,202 млрд. кВт/ч. Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или на 3,867 млрд. кВт/ч, - до 4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом. В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики тарифу.

За неделю бензин в рознице подорожал на 0,4% Киев. 11 мая. УНИАН. С 30 апреля по 7 мая 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,3-0,4% (в среднем на 0,4%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 30 апреля по 7 мая 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 0,4% – с 7,10 грн./литр до 7,13 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 0,3% – с 7,60 грн./литр до 7,62 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 0,4% – с 8,04 грн./литр до 8,07 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 0,3% – с 7,04 грн./литр до 7,06 грн./литр

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

Нефть снижается на фоне укрепления доллара Нефть опустилась ниже $77 во вторник на фоне укрепления доллара, в то время как данные об инфляции в Китае усилили беспокойства о возможном ужесточении денежно-кредитной политики, сообщает Рейтер.

Доллар поднялся на 0,5 процента к корзине валют на следующий день после того, как соглашение о программе помощи странам еврозоны стоимостью почти $1 триллиона вызвало ралли единой валюты. В прошедшие выходные Евросоюз разработал крупнейшую программу финансовой помощи со времени банкротства Lehman Brothers в 2008 году.

Инфляция в Китае выросла в апреле до 18-месячного максимума, а объемы банковского кредитования превысили прогнозы. Советник Центробанка страны дал понять, что Пекин готов дать юаню больше свободы, управляя валютой "на основании корзины валют".

К 10.17 МСК июньские фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на $0,51 до $76,28 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent сократились на $0,41 до $79,71.

"Помимо нынешнего кризиса нам приходится следить за ликвидностью на рынке нефти, если мы увидим падение ликвидности - цены могут упасть еще ниже. Если мы увидим стабилизацию при том, что реальная экономики все же восстанавливается, цены могут пойти вверх до $80-$90 в третьем квартале", - сказал Стивен Грабер из Credit Suisse.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдулла аль- Бадри ожидает, что программа помощи в Европе поднимет цены на нефть выше $80 за баррель. Но он предупредил о возможных больших колебаниях цен, поскольку экономика еще не восстановилась окончательно.

Агро: ЕБРР выделяет UkrFarm 20 млн. долларов для финансирования украинских с/х Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит на сумму 20 млн. долл. компании UkrFarm Funding Limited.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

«Банк предоставляет кредит компании UkrFarm Funding Limited, которая в дальнейшем использует их для финансирования приблизительно 60 сельскохозяйственных компаний по всей стране. UkrFarm полностью принадлежит Ukrainian Agrarian Farms Ltd. (UAFL) – зарегистрированному холдингу для инвестиций Renaissance Group Holdings Limited», - говорится в сообщении.

Из кредитных средств компании получат финансирование на до- и послеурожайный период, а также для закупки сельскохозяйственной техники. Предусматривается, что в рамках данного кредита ежегодно будет возвращаться в оборот дополнительно до 57 тыс. га пахотных земель, которые сейчас не используются.

Как сообщалось, президент ЕБРР Томас МИРОВ в Киеве заявил, что банк намерен сохранить объемы финансирования проектов в Украине в 2010 году на уровне прошлого года (в 2009 году инвестиции ЕБРР в Украину составили 1,5 млрд долл.).

Справка УНИАН. Цель деятельности ЕБРР, собственниками которого являются 61 страна и два межгосударственные учреждения, состоит в содействии переходу от центрального планирования к рыночной экономике в странах от Центральной Европы до Средней Азии.

По данным на 1 апреля 2010 г. ЕБРР взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму более 5 млрд. евро в рамках 197 проектов.

Регионы: Янукович поручил разработать ряд мер для развития Крыма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Совета министров АРК Василию ДЖАРТЫ разработать ряд мер для развития Крыма.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Согласно этому поручению, премьер-министр Украины и председатель Совета министров АРК должны в четко определенные главой государства сроки осуществить ряд мер.

В частности, речь идет о разработке и представлении Президенту Украины для последующего внесения в установленном порядке в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым», который должен определять полномочия Совета министров Крыма и республиканских (АРК) органов исполнительной власти.

Должны быть разработаны и в установленном порядке внесены на рассмотрение Верховной Рады Украины с обеспечением сопровождения в парламенте проекты законов об:

упорядочении земельных отношений в Автономной Республике Крым, предусмотрев право распоряжения Советом министров АРК земельными участками отдельных категорий;

урегулировании вопросов управления имуществом, которое принадлежит Автономной Республике Крым.

Также среди задач – создание Межведомственной рабочей группы для подготовки решения о строительстве транспортного мостового перехода через Керченский пролив.

Кроме того, должна быть ускорена подготовка и обеспечено внесение в установленном порядке в Верховную Раду Украины проекта закона относительно функционирования свободных экономических зон и территорий приоритетного развития на территории АРК.

Члены правительства также получили поручение в рамках выполнения мер отдельных государственных целевых программ обеспечить приоритетность финансирования мер, которые касаются Крыма, направленных на:

повышение надежного энергоснабжения Автономной Республики Крым, увеличение мощности крымских электростанций, внедрение инвестиционных проектов с использованием нетрадиционных источников энергии и энергоэффективных технологий во всех отраслях экономики;

развитие дорожной инфраструктуры, строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог государственного и местного значения;

модернизацию сетей централизованного водоснабжения и водоотвода в населенных пунктах;

развитие городского электротранспорта, в частности, обновление его подвижного состава.

В соответствии с поручением главы государства до конца текущего года должно быть обеспечено введение в Крыму в эксплуатацию объектов социальной сферы, водоснабжения и водоотвода с высокой степенью строительной готовности, строительство, реконструкция, восстановление, капитальный ремонт которых осуществлялись в предыдущие годы за счет средств государственного бюджета Украины, которые предусматривались в виде субвенции на социально-экономическое развитие и для реализации инвестиционных проектов социально-экономического развития регионов.

В поручении В.ЯНУКОВИЧА также речь идет об обеспечении проведения ремонтно-реставрационных работ Крымского республиканского учреждения «Дом-музей А.П. Чехова в Ялте» (этим, в частности, будет заниматься глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН).

Также должны быть проработаны вопросы относительно организации деятельности органов приватизации, и в случае целесообразности – подготовлен соответствующий проект закона.

ЧП: Число жертв взрывов на шахте в Кемеровской области РФ возросло до 43

Число жертв взрывов на шахте "Распадская" в городе Междуреченск Кемеровской области России, по последним данным, возросло до 43.

Опознаны тела 39 погибших, передает Радио «Свобода».

Сегодня утром в оперативном штабе МЧС сообщили, что неизвестной остается судьба 47 шахтеров.

Как сообщили УНИАН в МЧС России, на шахте «Распадская» продолжается спасательная операция по ликвидации последствий аварии, в результате которой было госпитализировано 79 человек.

Продолжается процедура опознания погибших. По данным оперативного штаба (07.00 мск), опознано 30 человек. Ведется работа психологов с родственниками погибших.

Общая группировка сил и средств, привлеченных к ликвидации последствий аварии на шахте, сейчас составляет 720 человек, 104 единицы техники.

Как сообщалось, 8 и 9 мая на шахте в городе Междуреченск произошли два взрыва с интервалом в четыре часа. Второй взрыв был значительно сильнее первого и произошел в тот момент, когда в шахту спустились 19 горноспасателей. Все они погибли.