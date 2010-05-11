Медведев посетит Украину 17–18 мая
14:26, 11 мая 2010Разное
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Официальное подтверждение Кремля
17–18 мая Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетит Украину с официальным визитом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля, переданном УНИАН.
Визит состоится по приглашению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, отмечается в сообщении.
В ходе визита запланировано проведение третьего заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.
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