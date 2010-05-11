Правовые основы отношений Украины и РФ нужно совершенствовать

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости совершенствование международно-правовых основ украинско-российского межгосударственных отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время первого заседания Совета регионов, которое состоялось сегодня в Администрации Президента.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Информируя членов Совета регионов, в котором, в частности, представлены руководители областных госадминистраций, о нынешнем состоянии и перспективах внешней политики государства, В.ЯНУКОВИЧ отметил необходимость совершенствования правовой базы отношений между Украиной и Россией на межгосударственном уровне.

В связи с этим глава государства отметил, что сегодня создаются все условия, чтобы «дать новый импульс отношениям между нашими странами».

В то же время, сказал Президент, практически каждое положение базового украинско-российского Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве предусматривает подготовку и заключение отдельных соглашений, в частности, по таким вопросам, как промышленная кооперация, развитие совместных экономических проектов, гуманитарная политика.

«Длительное время оба государства почти не использовали этот потенциал. Мы должны это признать. Но сегодня произошел прорыв в двусторонних отношениях», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, сегодня необходимо на системной основе отрегулировать все положения и обязательства, которые заложены в базовом договоре.

Президент также выступил с предложением подготовить, подписать и начать реализацию межгосударственной программы социально-экономического и гуманитарного сотрудничества на долговременную перспективу – как минимум на 10 лет.