Янукович: начнется работа над программой развития Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что во втором полугодии текущего года начнется работа над созданием стратегической программы развития Украины до 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время первого заседания Совета регионов, которое состоялось сегодня в Администрации Президента.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что возглавляемая им вертикаль власти уже в июне предложит первые конкретные реформы, которые необходимо провести в стране.

«Когда они (реформы – УНИАН) начнут работать и давать результаты - жизнь покажет», - отметил глава государства, добавив, что эффективной реализации реформ мешают последствия мирового экономического кризиса.

В то же время он подчеркнул, что «новации, модернизации в страны должны происходить постоянно».

«Общество ожидает, что все сегодня станет намного лучше, чем было вчера. Безусловно, если бы мы знали, как это можно сделать, мы бы это сделали. Но рецепта такого нет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем Президент отметил, что за счет организации эффективной системы власти и эффективного использования имеющихся ресурсов необходимо постепенно переходить от антикризисных мероприятий к политике перспективного роста.

«Уже во втором полугодии начнем работать над стратегической программой развития Украины до 2020 года», - проинформировал Президент.