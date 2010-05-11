Главное на 11 мая (вечер)

Финансы

Национальный банк Украины отказался от проведения аукционов по продаже иностранной валюты населению для погашения кредитных обязательств (спецаукционов).

«В связи с прекращением Национальным банком Украины проведения аукционов по продаже иностранной валюты по специальному льготному курсу для удовлетворения потребностей населения с целью выполнения ими обязательств в иностранной валюте по кредитным договорам… прекращается временный порядок учета указанных средств по внебалансовому счету 9809», – сказано в письме Нацбанка от 6 мая 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

В Украине в апреле 2010 года денежная масса увеличилась на 3,4% (с начала года – на 4,9%) – до 511,1 млрд. грн., а монетарная база выросла на 1,8% (с начала года – на 2,6%) – до 200,1 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, общий объем депозитов в апреле увеличился на 3,6% (с начала года - на 6,8%) - до 349,9 млрд. грн.

В том числе объем депозитов населения в апреле текущего года увеличился на 5,1% (в марте - на 2,3%, в феврале - на 1,2%, в январе - на 0,4%). С начала года вклады физических лиц увеличились на 9,2% - до 230,9 млрд. грн. При этом их прирост в национальной валюте составляет 14%, в иностранной валюте - 5%.

Объем средств юридических лиц в банках в апреле т.г. увеличился на 0,8% (с начала года - на 2,3%) - до 119,0 млрд. грн.

Объем наличности вне банков в апреле увеличился на 3,1% (с начала года - на 1,8%) - до 159,9 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в апреле уменьшился до 31,3% по сравнению с 31,4% в марте и 32,2% на начало года.

В Нацбанке считают, что динамика бюджетных средств несколько сдерживала рост ликвидности банков. Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в апреле увеличился на 16,6% - до 6,3 млрд. грн.

Объем осуществленных НБУ операций по мобилизации средств банков в апреле составил 25,1 млрд. грн., объем операций по рефинансированию банков - 390 млн. грн. (с начала года - 81,4 млрд. грн. и 3,8 млрд. грн. соответственно).

Средневзвешенная процентная ставка по мобилизационным операциям в апреле составляла 5,6%, по операциям рефинансирования - 12,2%.

С целью сдерживания роста ликвидности Национальный банк Украины также проводил операции по двусторонней котировке государственных облигаций Украины, в рамках которых было продано государственных облигаций по номинальной стоимости на сумму 3,2 млрд. грн. (с начала года - на 6,1 млрд. грн.) и приобретено на сумму 0,2 млрд. грн. (с начала года - на 2,2 млрд. грн.).

Объем корсчетов банков в апреле увеличился на 0,6% (с начала года - на 17,1%) - до 20,4 млрд. грн.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в апреле, составил 11,5 млрд. грн., в том числе 5,6 млрд. грн. было перечислено банками на отдельный счет в Национальном банке Украины.

В Нацбанке отмечают, что позитивные тенденции в динамике депозитов и стоимости средств не привели к адекватному повышению кредитной активности банков. Общий объем кредитных вложений увеличился в апреле всего на 0,2% (с начала года уменьшился на 2,7%) - до 698,0 млрд. грн. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, в апреле увеличился на 0,9%, тогда как объем кредитов, предоставленных населению, - уменьшился на 1,3%.

Национальный банк Украины констатирует снижение объемов наличного валютного рынка в апреле (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по сравнению с мартом более чем на 2,5% - до 2,881 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

В том числе объем валюты, купленной банками у населения, составил 1,409 млрд. долл., объем валюты, проданной населению, – 1,472 млрд. долл.

Валютные банковские вклады физических лиц (в долларовом эквиваленте) увеличились на 362,3 млн. долл. и на 30 апреля 2010 года составили 14,701 млрд. долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за апрель составил 12,869 млрд. долл.

Интервенции НБУ на валютном рынке (сальдо) составили 1,318 млрд. долл. (в долларовом эквиваленте).

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”, поданный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 240 из 395 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

На следующей пленарной неделе народные депутаты планируют рассмотреть данный законопроект во втором чтении.

Документом предусмотрены изменения в некоторые законодательные акты по налогообложению.

Данным законопроектом предусмотрено формирование страховых резервов банковскими учреждениями лишь на нестандартную задолженность, определенную по методике НБУ нестандартной, в пределах фактически предоставленных должнику средств и процентов по кредитам.

Законопроектом предлагается осуществлять расчет курсовых разниц исключительно в случае погашения (продажи) задолженности в иностранной валюте.

Проектом документа предусмотрено также приближение бухгалтерского и налогового учета путем введения учета налоговых разниц и подачи в налоговые органы финансовой отчетности вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль, предприятиями, доход которых по финансовой отчетности (предыдущего отчетного года) составляет 100 млн. грн. и более.

Законопроектом предусмотрено внести изменения в Закон Украины “О налоге на добавленную стоимость”. В частности, планируется ввести обязательную подачу налогоплательщиками в налоговые органы вместе с налоговой декларацией электронных копий записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных, которые подлежат камеральной проверке. При этом органы налоговой службы обязаны безвозмездно обеспечить налогоплательщиков программой учета таких записей.

Кроме того, проектом предлагается установить право включать в состав налогового кредита отчетного периода налоговые накладные, выписанные на протяжении трех или более месяцев с даты их подачи.

Также предусмотрено лишить плательщиков налога права на формирование налогового кредита по операциям с субъектами ведения хозяйства, в отношении которых судом принято решение о прекращении их деятельности или с которыми заключен никчемный договор, или такой, который признан недействительным.

Законопроектом предусматривается временно на протяжении 2010 года остановить нормы относительно права плательщиков НДС включать в состав налогового кредита будущих периодов не возмещенные суммы отрицательного значения по НДС. Остаток невозмещенного отрицательного значения на протяжении 2010 года будет отображаться в декларации по налогу на добавленную стоимость отдельной строкой и будет включаться в состав налогового кредита, начиная с первого отчетного периода 2011 года.

Кроме того, проектом закона планируется ввести с 1 января 2011 года при налогообложении операций с подакцизными товарами авансовую уплату НДС одновременно с уплатой акцизного сбора в размере 20 процентов суммы акцизного сбора.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что этим документом предусмотрено изменить базовую цену нефти, которая применяется при исчислении корректирующего коэффициента к ставкам рентной платы за нефть и газовый конденсат, со 100 долларов США на 560 грн. за баррель, с целью приведения ее в соответствие с мировыми ценами.

Также предложено применение корректирующего коэффициента к ставкам рентной платы за нефть и газовый конденсат на уровне не ниже 1 (единицы), что даст возможность предупреждать потери бюджета.

По примеру законодательства России, ЕС и требованиям соответствующего соглашения ВТО предлагается постепенное увеличение ставок на коньяки до уровня ставки на водку. На переходный период предложено увеличить ставку на 20% - с 14 грн. до 17 грн. за 1 л 100-% спирта и ставку на пиво с 0,60 грн. до 0,74 грн. за 1 л и на вина виноградные натуральные — с 1 коп. до 10 коп. за 1 л. Кроме того, предложено применять одинаковые подходы к налогообложению спирта, который содержится в водке и винах.

Также Кабмин предлагает увеличить ставку налога со 110 евро до 200 евро за 1000 кг на супер-бензины с октановым числом 98 и более.

Кроме того, проектом закона предусматривается увеличить ставки акцизного сбора на сигареты с фильтром: по адвалорной составляющей, которая исчисляется в процентах от максимальной розничной цены, с 20% до 25%, по специфической - с 69 грн. до 90 грн. за 1000 шт. Введение изменений увеличит удельный вес акциза в цене сигарет до 37%.

Также проектом закона предлагается установить ставку акцизного сбора на другие легкие дистилляты и другие специальные бензины на уровне ставки на бензины моторные.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что “с целью обеспечения детенизации доходов физических лиц и уменьшения выплат работодателями зарплаты в “конвертах” законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины “О налоге с доходов физических лиц”, которые направлены на улучшение администрирования налога”. В частности, предлагается установить требования к банковским учреждениям относительно принятия платежных документов на выплату заработной платы при условии перечисления в бюджет налога в сумме не менее 5% от суммы полученного дохода, а также установить штрафную санкцию за выдачу под отчет наличных средств сверх предельной суммы наличного расчета, предусмотренной Национальным банком Украины.

Также Кабмин предлагает внести изменения в Закон Украины “О государственной налоговой службе” относительно предоставления права органам налоговой службы на основании, полученной в установленном законодательством порядке информации, проведения обследований производственных, торговых и других мест, которые используются для хозяйственной деятельности налогоплательщиками и/или на которых используется труд наемных лиц без заключения трудовых соглашений, а также осуществляется предпринимательская деятельность без государственной регистрации.

В соответствии с законопроектом, местным органам власти предоставляется право устанавливать льготы по налогообложению лишь относительно местных налогов и сборов.

В пояснительной записке отмечается, что реализация норм этого законопроекта будет “способствовать предупреждению недопоступлений в бюджет налога на прибыль в сумме 4,5 млрд. грн. и налога на добавленную стоимость - 6,9 млрд. грн. (в расчете на год)”.

“За счет других предложенных изменений будет обеспечен дополнительный ресурс поступлений в бюджет на общую сумму свыше 4,75 млрд. грн.”, - сказано в документе.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9175/7,9265, к 12:00 сузился спрэд - 7,9220/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9235/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2620/0,2624, к 12:00 цены снизились до 0,2615/0,2616. К закрытию цены поднялись - 0,2693/0,2694.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2525 (-0,1275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2734/1,2736, а к 14:30 упали до 1,2679/1,2681.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0885/10,1030, к 12:00 цены ушли вниз - 10,0470/10,0550. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,0480/10,0555.

Новости ТЭК

С 4 по 11 мая 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,3-0,7% (в среднем на 0,5%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 4 по 11 мая средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – сохранились на уровне 8410 грн./т; на бензин А-92 – снизились на 0,3%, или 30 грн./т, – до 8730 грн./т; на бензин А-95 – снизились на 0,7%, или 60 грн./т, – до 9000 грн./т; на дизельное топливо – снизились на 0,4%, или 30 грн./т, – до 7250 грн./т.

Министерство экономики Украины повысило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за нефть и газовый конденсат за апрель 2010 года на 7,4% по сравнению с установленным для марта т.г. – до 0,8271.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, расчет показателя проводился с учетом средней стоимости нефти Urals на Международной нефтяной бирже, которая в апреле 2010 года повысилась до 82,71 долл. за баррель по сравнению с 76,98 долл. в марте 2010 года.

Министерство экономики Украины снизило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ, в том числе нефтяной (попутный) газ, в апреле 2010 года на 0,8% по сравнению с установленным для марта т.г. – до 1,6109.

Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, таможенная стоимость апрельских партий импортируемого природного газа, заявленная декларантами, в пересчете на 1000 куб. м составляла 330,3 долл., 332,65 долл. и 232,86 долл.

Строительство

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственного регулирования в сфере строительства жилья”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 288 из 383 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом предусмотрено изложить в новой редакции статью 4 Закона Украины “Об инвестиционной деятельности”.

Ею предусмотрено, что инвестирование и финансирование строительства объектов жилищного строительства с использованием негосударственных средств, привлеченных от физических и юридических лиц, в том числе в управление, может осуществляться исключительно через фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью, институты общего инвестирования, а также путем выпуска целевых облигаций, выполнения обязательств по которыми обеспечивается единицей такой недвижимости, в соответствии с законодательством. Другие способы финансирования строительства таких объектов определяются исключительно законами.

Кроме того, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и финансовые учреждения - юридические лица публичного права осуществляют инвестиционную деятельность в соответствии с законодательством, которое определяет особенности их деятельности.

В соответствии с законом, государственная экспертиза инвестиционных программ и проектов строительства проводится на принципах организационного единства в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти по вопросам строительства и архитектуры.

Инвестирование и финансирование одной квартиры в объекте строительства несколькими инвесторами возможно исключительно при условии заключения между ними письменного договора, в котором определяется доля каждого инвестора и порядок внесения им соответствующей инвестиции.

Также внесены изменения в законы “О страховании” и “О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью”.