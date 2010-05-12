Правительство Великобритании возглавил Дэвид Камерон

Лидер Консервативной партии Великобритании Дэвид КАМЕРОН стал новым премьер-министром страны после отставки лейбориста Гордона БРАУНА, сообщает Би-Би-Си.

Во вторник вечером после аудиенции у королевы ЕЛИЗАВЕТЫ ІІ Д.КАМЕРОН прибыл в резиденцию премьер-министра на Давнинг-стрит, 10.

В коротком обращении 43-летний лидер консерваторов, который стал самым молодым британским премьер-министром за почти 200 лет, выразил намерения создать сильную, стабильную и ответственную правительственную коалицию с Либерально-демократической партией, которая на выборах 6 мая заняла третье место.

Именно отставка Г.БРАУНА во вторник вечером положила конец политической неопределенности, которая воцарилась в Британии после выборов 6 мая, когда ни одна партия не набрала необходимые 326 мест для того, чтобы сформировать правительство. Консерваторы получили 306 парламентских мандатов, лейбористы - 258, а либерал-демократы - 57.

В обмен на согласие войти в состав правительственной коалиции либерал-демократы получат 5 мест в правительстве. Их лидер Ник КЛЕГГ стал вице-премьер-министром. Остальные назначения еще уточняются.