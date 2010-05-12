Курс НБУ на 12.05.10

Официальный курс НБУ на 12.05.10100 USD – 792.5900 (11 мая – 792.5900)100 EUR – 1006.4308 (11 мая – 1010.2352)10 RUR – 2.6106 (11 мая – 2.5801)Учетные курсы банковских металлов на 12.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-95079.10 (11 мая-95079.10)961 XAG 10 Серебро-1402.88 (11 мая-1402.88) 962XPT10Платина-131649.20(11 мая-131649.20) 964XPD10Палладий-40184.31 (11 мая-40184.31)

Официальный курс НБУ на 12.05.10 100 USD – 792.5900 (11 мая – 792.5900) 100 EUR – 1006.4308 (11 мая – 1010.2352) 10 RUR – 2.6106 (11 мая – 2.5801) Учетные курсы банковских металлов на 12.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-95079.10 (11 мая-95079.10) 961 XAG 10 Серебро-1402.88 (11 мая-1402.88) 962XPT10Платина-131649.20(11 мая-131649.20) 964XPD10Палладий-40184.31 (11 мая-40184.31)

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