Анонс на 12 мая

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Состоится церемония передачи оборудования в рамках Проекта маломасштабной грантовой помощи Правительства Японии по улучшению выставочного оборудования в Национальном музее «Чернобыль». Участники: Тадаши Идзава, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине; члены делегации Ассамблеи префектуры Хиросима; Иван Гладуш, директор Национального музея «Чернобыль»; Сергей Попков, первый зам.министра внутренних дел Украины; Наталия Барановская, Институт истории Национальной академии наук Украины, исследователь Чернобыльской трагедии в истории Украины.

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Пресс-конференция на тему: «Будет ли Украина с мясом в 2010 году и по какой цене?». Докладчики: Алекс Лисситса, президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ); Виталий Завадский, гендиректор ООО «Агросолюшнс»; Виталий Лохов, генеральный директор «BIOMIN Ukraine llc»; Игорь Бучацкий, генеральный директор компании «Сагро»; Елизавета Святкивская, эксперт по рынкам мяса и мясопродуктов ассоциации УКАБ; Сергей Высоцкий, директор выставки «ИнтерАГРО» и животноводческой выставки «AgroAnimalShow`2011». Организатор: Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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11-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Возможные риски для Украины, а также преимущества и недостатки идеи В.Путина об объединении российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза». Участники: экс-председатель НАК «Нефтегаз Украины» Алексей Ивченко, бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, зам.директора научно-технического центра «Психея», эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев (ул. Сретенская, 2/8). Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям. Телефоны: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

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Прес-конференція засновників нової дискусійної платформи українського фінансового сектору: Форуму провідних фінансових установ. Під час прес-конференції буде презентовано мету створення Форуму, його принципи і завдання, перші кроки тощо.

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Брифинг народных депутатов Украины Н.Королевской и С.Терехина на тему: «Последствия для реального сектора экономики после принятия законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о налогообложении) (№ 6337)».

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В Государственной таможенной службе Украины состоится селекторное совещание. Участие в совещании в прямом эфире будут принимать руководители всех таможен, а также представители бизнеса из регионов.

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Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Попов проведет селекторное совещание по вопросам состояния подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, городского электротранспорта и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2010/11 гг. По окончании совещания Александр Попов ответит на вопросы журналистов.

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Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о внедрении системы электронной государственной регистрации субъектов ведения хозяйства); проект Закона о введении налоговых каникул для малого бизнеса; проект Закона о территориях перспективного развития и другие. Председатель Комитета Н.Королевская даст брифинг для СМИ.

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Пресс-конференция председателя Представительства ЕС в Украине, посла Жозе Мануеля Пинту Тейшейры, во время которой будет представлен традиционный ежегодной отчет ЕС относительно прогресса в Украине. Отчет касается оценки внедрения совместно согласованных реформ, которые определены в основных двусторонних документах ЕС-Украина (План действий и Повестка Дня относительно Ассоциации) за период с 1 января по 31 декабря 2009 года.

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