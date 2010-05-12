Азаров: правительство не скрывает своих планов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что правительство не скрывает планов, касающихся развития сотрудничества с Российской Федераций, и сегодня в Верховной Раде о них докладывает первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что представители оппозиции на сегодняшний день демонстрируют «театральную истерику», требуя предоставить рабочие материалы по проектам украинско-российских соглашений. В то же время, находясь у власти, они скрывали содержание подписанных газовых контрактов даже от Президента, добавил премьер.

«Поражает цинизм тех, кто еще вчера был при власти и рьяно прятал от общества, парламента и даже от бывшего Президента тексты уже подписанных под одеялом газовых соглашений, которые оказались предательскими и кабальными для Украины. А сегодня они требуют отчитаться по еще неподписанным соглашениям, которые, согласно дипломатической практике, вообще являются рабочим материалом для переговоров. Однако мы готовы проинформировать парламент и общество о намерениях правительства. Нет никаких секретов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что сегодня в парламенте А.КЛЮЕВ даст необходимую информацию.

«Именно сейчас первый вице-премьер Андрей Петрович КЛЮЕВ проинформирует парламент о содержании соглашений и о том, какие национальные интересы мы в них реализуем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что главным будет соглашение о демаркации границы с РФ, которое до сих пор не подписано.

По словам премьера, также планируется к подписанию соглашение о сотрудничестве в сфере спутниковых коммуникаций и ряд ведомственных соглашений по сотрудничеству в области науки и образования, культуры, туризма и банковского дела.

«Как видите, панические заявления оппозиции - это дымовая завеса для того, чтобы отвлечь внимание людей от настоящего порыва в украинско-российских отношениях», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.