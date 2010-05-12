Украина и ЕС обсудили проект Соглашения об ассоциации

В Киеве 11 мая состоялось пленарное заседание в рамках очередного - пятнадцатого - раунда переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно заключения Соглашения об ассоциации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в ходе пленарного заседания стороны продолжили обсуждение несогласованных положений разделов Соглашения относительно преамбулы, политического диалога, юстиции, свободы и безопасности, а также общих и заключительных положений.

Стороны обменялись также мнениями относительно горизонтальных вопросов „Мониторинг” и „Урегулирование споров” проекта раздела „Общие и заключительные положения”.

Делегацию Украины на указанных переговорах возглавлял заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН, делегацию ЕС – заместитель генерального директора Генерального директората „Внешние отношения” Европейской Комиссии Юг МИНГАРЕЛЛИ.

Достигнута договоренность, что следующее пленарное заседание в рамках XVI раунда переговоров состоится на протяжении второй половины июля в Брюсселе.