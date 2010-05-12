Главное на 12 мая (день)

Финансы

Украина и МВФ еще не определили окончательную сумму кредита по новой программе сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что на данный момент переговоры по содержанию новой программы сотрудничества продолжаются.

«В этом месяце приезжает миссия (МВФ – УНИАН), которая будет отрабатывать правовой механизм самого соглашения. Далее запланирована работа технических миссий. Сумма пока не определена – идет процесс переговоров», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он отметил, что переговоры идут конструктивно.

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 11 мая, в бюджет удалось привлечь 453,157 млн. грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 11 августа 2010 года на 73,1 млн. грн. под 11% годовых, 16 февраля 2011 года на 68,199 млн. грн. под 13%.

Средства в сумме 311,853 млн. грн., полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 17 июля 2013 г., будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 по футболу.

Минфин отменил ранее анонсированное размещение бумаг со сроком погашения 21 марта 2012 года.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 11 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,91 грн./евро, продажи – на 0,5% – до 10,11 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,80-10,00 грн./евро, по продаже – в пределах 10,02-10,36 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 11 мая не изменился и сегодня составляет 0,2527/0,2627 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2599-0,2660 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,95 грн./евро, курс продажи понизился на 0,5% – до 10,07 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,80-10,00 грн./евро, по продаже – в пределах 10,03-10,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,3% по сравнению с 11 мая и сегодня составляет 0,2526 грн./рубль, продажи – на 0,2%, до 0,2620 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2599-0,2650 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 9,80/10,20 грн., рубль – 0,2100/0,2680 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,935 грн., евро – 9,90/10,20 грн., рубль – 0,2500/0,2630 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,88/7,928 грн., евро – 9,85/10,15 грн., рубль – 0,2580/0,2640 грн.

Социальная политика

Все доплаты по зарплатам и пенсиям, которые необходимо осуществить с начала года в связи с вступлением в действие новых норм соцстандартов, правительство планирует выплатить до июля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что сегодня правительство утвердит график выплат.

«Доплата будет проводиться следующим образом: в мае – за январь и февраль; в июне – за март и апрель», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что доплаты получат более 9,5 млн. пенсионеров и около 1,5 млн. граждан, которые получают госпомощь и компенсации.

«То есть постепенно мы компенсируем то, что люди недополучили от прежней власти», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что для обеспечения выплат из бюджета будет выделено 4,4 млрд. грн. и размер пенсий существенно повысится уже с мая т.г.

Правительство в течение текущего года планирует минимум пять раз повысить минимальные зарплаты и должностные оклады в бюджетной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

При этом он также сообщил, что на сегодняшнем заседании Кабмин планирует принять постановление, регулирующее повышение должностных окладов в бюджетной сфере, и уточнил, что, прежде всего, будет повышаться тарифная ставка к должностному окладу для первого тарифного разряда Единой тарифной сетки.

«Как известно, более двух лет эта ставка была заморожена и составляла 545 грн. С 1 апреля этот показатель будет поэтапно повышаться до размера минимальной зарплаты», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр отметил, что повышение должностных окладов будет осуществлено для более 3,5 млн. работников образования, культуры, здравоохранения, науки и т.д.

Правительство Украины предлагает возобновить выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект «О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины» был одобрен на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Как заявил в начале заседания Кабмина премьер-министр Николай АЗАРОВ, принятие закона необходимо, чтобы возвращение сбережений не зависело от предвыборных обещаний.

«Чтобы люди никогда больше не ощущали горькую обиду от обмана на подобие так называемой «юлиной тысячи», - пояснил он.

Как сообщил на брифинге министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, законопроектом вводятся автоматизированная информационная система реестра вкладчиков, а также реестр страхователей и застрахованных лиц.

Он отметил, что средства для наличных или безналичных выплат по вкладам будут предусмотрены в государственном бюджете с 2011 года и выплаты будут проводиться через «Ощадбанк».

«В этом году не предусматривается (проводить выплаты - УНИАН), то есть сейчас мы начинаем работу над проектом госбюджета 2011 года, и выплаты будут проводиться исключительно в пределах средств, которые будут предусмотрены законом о госбюджете», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он подчеркнул, что выплаты будут проводиться в равновеликих размерах.

Политика

В Киеве 11 мая состоялось пленарное заседание в рамках очередного - пятнадцатого - раунда переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно заключения Соглашения об ассоциации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в ходе пленарного заседания стороны продолжили обсуждение несогласованных положений разделов Соглашения относительно преамбулы, политического диалога, юстиции, свободы и безопасности, а также общих и заключительных положений.

Стороны обменялись также мнениями относительно горизонтальных вопросов „Мониторинг” и „Урегулирование споров” проекта раздела „Общие и заключительные положения”.

Делегацию Украины на указанных переговорах возглавлял заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН, делегацию ЕС – заместитель генерального директора Генерального директората „Внешние отношения” Европейской Комиссии Юг МИНГАРЕЛЛИ.

Достигнута договоренность, что следующее пленарное заседание в рамках XVI раунда переговоров состоится на протяжении второй половины июля в Брюсселе.

Во время визита Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев 17 мая между Украиной и Россией будут подписаны пять документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в Верховной Раде Украины первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

В частности, он проинформировал, что планируется подписание соглашения между Украиной и Российской Федерацией о демаркации российско-украинской государственной границы.

Кроме того, будет подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области использования и развития навигационной спутниковой системы «ГЛОНАС». Кроме того, предусматривается подписание соглашения о межбанковском сотрудничестве между «Укрэксимбанком» (Украина) и банком ОАО ВТБ (РФ).

Также будет подписано соглашение между Министерствами образования и науки Украины и РФ о первоочередных мерах по развитию научно-образовательного сотрудничества на 2010-2012 годы.

Пятым документом является проект программы сотрудничества между Министерством культуры и туризма Украины и Министерством культуры РФ на 2010-2014 годы.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что единственным межгосударственным документом, который выносится на подписание во время визита российского Президента в Украину, является проект соглашения о демаркации границы.

«Данное соглашение должно создать правовые основы для демаркации сухопутного участка государственной границы нашего государства с Российской Федерацией. Вопрос стоит еще с обретения независимости Украины и в связи с необходимостью надлежащего оформления государственной границы. Он относится к компетенции Президента Украины, Верховной Рады», - сказал А.КЛЮЕВ.

Экс-премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО пришла в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для получения постановления о возбуждении уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ей не известно, о каком именно деле идет речь. По словам лидера БЮТ, в повестке указан лишь номер дела №4912-93.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что по информации, которой она располагает, это дело возбуждено именно по указанию действующего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, который таким образом планирует свести с ней счеты.

(УНИАН)