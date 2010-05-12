ГПУ: в отношении Тимошенко возобновлено уголовное дело

Лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО вызывали сегодня в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для вручения ей копий постановлений о возбуждении в отношении нее уголовного дела об организации попытки дачи взятки судьям Верховного суда Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

“Данное уголовное дело возбуждено в мае 2004 года и было закрыто преждевременно в январе 2005 года без выполнения в полном объеме всех необходимых следственных действий, как это предусмотрено ст. 22 УПК Украины”, - говорится в сообщении.

В связи с этим на данный момент досудебное следствие по делу возобновлено, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, сама Ю.ТИМОШЕНКО считает сегодняшний вызов в Генеральную прокуратуру началом репрессий против нее, поскольку ее команда мешает власти незаконно «приватизировать» главные государственные монополии.