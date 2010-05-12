Украина и РФ обсуждят спорные вопросы относительно Тузлы

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ отметил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в том числе относительно острова Коса Тузла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ сообщил на заседании парламента, отвечая на вопрос народного депутата Игоря ГРЫНИВА (фракция БЮТ), готовит ли правительство пересмотр морских границ в районе острова Коса Тузла.

А.КЛЮЕВ отметил, что созданная рабочая группа будет «прорабатывать вопрос и по Косе Тузла».

Справка УНИАН. Украина и Россия пытались разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывалась на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября за 102 метра от линии украинско-российской границы.

5 мая 2010 года министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН сообщил, что Украина и Россия создадут совместную Комиссию по вопросам совместной эксплуатации Керчь-Еникальского судоходного канала.